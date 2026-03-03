Ivana Kekin razbjesnila HDZ: 'Dalje od naše djece, to je zabranjeno u školama!'

Zagrebački HDZ ocijenio je u utorak da je protuzakonito i politički nemoralno da Ivana Kekin, saborska zastupnica stranke Možemo!, drži predavanja po zagrebačkim školama.

"Zakon o odgoju i obrazovanju je jasan – političarima je zabranjeno djelovati u obrazovnim ustanovama. Oni ne smiju zlorabiti svoj položaj za osobnu korist i za korist svoje stranke, a Ivana Kekin čini upravo to", stoji u priopćenju kojeg potpisuje Ivan Matijević, predsjednik Gradske organizacije HDZ-a Grada Zagreba.

Dodaje se da Kekin obilazi gimnazije, djeci drži predavanja, fotografira se s njima i potom to objavljuje na svojem političkom Facebook profilu. "Tako mladi srednjoškolci postaju predmet političke promocije Facebook stranice političarke Ivane Kekin i platforme Možemo. Da apsurd bude potpun, Kekin u svojoj Facebook objavi tvrdi da obilazeći škole, djecu podučava važnosti njihove zaštite u digitalnom prostoru, a istodobno tu istu djecu zlorabi, koristeći ih na svojim stranicama za vlastitu političku promociju", piše u priopćenju.

'Dalje od naše djece'

HDZ ukazuje i na slučaj bivšeg saborskog zastupnika Ivana Pernara i poručuje da je on u nedavnoj prošlosti bio izložen javnoj osudi zbog približavanja školi: "Sjetimo se samo slučaja Ivana Pernara. S pravom, jer škola nije poligon za političku samopromociju, a naša djeca ne smiju biti publika političkim akterima. Pozivamo pravobraniteljicu za djecu da hitno ispita ovaj slučaj i poduzme odgovarajuće korake kako bi se spriječilo ponavljanje ovakvih situacija".

"Kekin, dalje od naše djece! Oni nisu alat za vašu političku promociju!", zaključuje se u priopćenju.

Podsjetimo, Kekin je u nedjelju u objavi na Facebooku istaknula da je s učenicima i učenicama u dvorani XVI. gimnazije razgovarala o važnosti zaštite djece u digitalnom prostoru. "Upravo njihova vrijedna iskustva iz prve ruke donosim u Sabor gdje ove srijede raspravljamo o našem prijedlogu zakona", napisala je Kekin.

