Drama oko iranske zvijezde: Napušta velikana i ide u vojsku? Klub hitno izdao priopčenje

Ratna zbivanja na Bliskom istoku ponovno su se prelila i na sportsku scenu, a u središtu pozornosti našao se najbolji iranski nogometaš Mehdi Taremi. Kako je prenosilo više europskih medija, posljednjih dana pojavile su se spekulacije da bi iskusni napadač mogao napustiti nogomet i pridružiti se vojnim snagama svoje domovine. Ovdje prenosimo sažetak tih informacija.

Taremi (33), trenutačno član grčkog velikana Olympiacos F.C., našao se u nezavidnoj situaciji zbog eskalacije sukoba u regiji. Iako se fizički nalazi u Grčkoj, sigurnosne okolnosti i zatvaranje zračnog prostora iznad Katara, Ujedinjenih Arapskih Emirata i Saudijske Arabije dodatno su zakomplicirali ionako napetu situaciju. Katarski nogometni savez već je reagirao privremenom obustavom natjecanja, što dovoljno govori o ozbiljnosti trenutka.

Talijanski Tuttosport pisao je kako se Taremi nalazi na životnoj prekretnici, no te je navode odlučno demantirao direktor komunikacija Olympiacosa, Kostas Karapapas. Jasno je poručio da su takve tvrdnje neutemeljene, naglasivši kako je u ratnim okolnostima istina često prva žrtva te apelirao na poštovanje prema sportašima i svima pogođenima krizom.

Taremiju vojna služba nije strana – još kao 19-godišnjak morao je privremeno prekinuti karijeru na godinu i pol zbog obveznog vojnog roka. Prošle godine već je bio spriječen nastupiti na Svjetskom klupskom prvenstvu zbog nestabilne situacije u regiji, što dodatno hrani nagađanja o njegovoj budućnosti.

Karijeru je izgradio u iranskom Persepolis F.C., gdje je 2016. i 2017. osvojio naslov prvaka i dvaput bio najbolji strijelac lige, a kasnije je nosio i dres milanskog Inter Milan prije dolaska u Pirej.

