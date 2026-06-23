Ljeto koje je promijenilo Hrvatsku: Kako su Vatreni stigli do povijesnog finala u Rusiji

Ljeto 2018. godine zauvijek će ostati urezano u kolektivno sjećanje hrvatskog naroda. Bilo je to ljeto kada je nogometna reprezentacija, predvođena izbornikom Zlatkom Dalićem, ostvarila najveći uspjeh u povijesti, osvojivši srebrnu medalju na Svjetskom prvenstvu u Rusiji. Put do finala bio je epski, ispunjen dramom, nevjerojatnom borbenošću i trenucima koji su ujedinili cijelu naciju, pretvorivši ulice i trgove u rijeke navijača. Bio je to put koji je pokazao snagu karaktera jedne male zemlje s velikim srcem.

Suvereno kroz grupnu fazu

Hrvatska je natjecanje započela u zahtjevnoj skupini D, zajedno s Nigerijom, Argentinom i Islandom. Već prva utakmica u Kalinjingradu protiv Nigerije nagovijestila je da bi ovo mogao biti poseban turnir. "Vatreni" su slavili 2:0, prekinuvši tako niz od 20 godina bez pobjede u prvoj utakmici na svjetskim prvenstvima. Autogol Oghenekara Eteba i siguran jedanaesterac kapetana Luke Modrića donijeli su mirnoću i samopouzdanje.

Ono što je uslijedilo u Nižnjem Novgorodu bila je nogometna rapsodija. Hrvatska je deklasirala Argentinu, dvostruke svjetske prvake predvođene Lionelom Messijem, s nevjerojatnih 3:0. Pogoci Ante Rebića nakon velike pogreške vratara Caballera, fantastičan udarac Luke Modrića s dvadesetak metara i točka na "i" Ivana Rakitića u sudačkoj nadoknadi šokirali su nogometni svijet i potvrdili prolazak u osminu finala. Bila je to pobjeda koja je odjeknula globalno i pokazala da Hrvatska ima kvalitetu za najveće domete. U posljednjem kolu, s kombiniranim sastavom, pobijeđen je i Island rezultatom 2:1. Golove su postigli Milan Badelj i Ivan Perišić, čime je Hrvatska s maksimalnih devet bodova suvereno osvojila prvo mjesto u skupini.

Trilerima do finala: Nokaut faza za pamćenje

Dok je grupna faza odrađena s lakoćom, nokaut dio natjecanja pretvorio se u seriju trilera koji su testirali granice fizičke i mentalne izdržljivosti. Hrvatska je postala prva momčad u povijesti svjetskih prvenstava koja je na putu do finala u sve tri utakmice nokaut faze igrala produžetke.

Drama jedanaesteraca protiv Danske i Rusije

Prva prepreka u osmini finala bila je Danska. Utakmica je počela šokantno, s dva gola u prve četiri minute. Mathias Jørgensen doveo je Dance u vodstvo nakon samo 58 sekundi, no Mario Mandžukić je izjednačio već u četvrtoj minuti. Do kraja regularnog dijela i produžetaka rezultat se nije mijenjao, iako je Luka Modrić u 116. minuti imao priliku riješiti utakmicu iz jedanaesterca, no Kasper Schmeichel je obranio njegov udarac. Odluka je pala s bijele točke, gdje se u junaka prometnuo vratar Danijel Subašić s tri obranjena jedanaesterca. Ivan Rakitić je, baš kao i mnogo puta prije, ostao hladnokrvan i pogodio odlučujući udarac za plasman u četvrtfinale.

Tamo je čekao domaćin, Rusija, u uzavreloj atmosferi stadiona u Sočiju. I ponovno, ista priča. Denis Čerišev je spektakularnim golom doveo Ruse u vodstvo, ali je Andrej Kramarić izjednačio do poluvremena. U produžecima, Domagoj Vida je glavom zabio za 2:1 i činilo se da je to kraj, no Mário Fernandes je pet minuta prije kraja izjednačio na 2:2, poslavši utakmicu u novu dramu jedanaesteraca. Subašić je ponovno bio sjajan, a Rakitić je još jednom preuzeo odgovornost i pogodio za ulazak u polufinale, prvi put nakon legendarne 1998. godine.

Povijesni preokret za moskovsko finale

U polufinalu na moskovskom stadionu Lužnjiki čekala je Engleska, reprezentacija koja je sanjala o povratku nogometa "kući". San je izgledao stvarno kada je Kieran Trippier već u petoj minuti iz savršeno izvedenog slobodnog udarca doveo Englesku u vodstvo. Prvo poluvrijeme pripalo je Englezima, no u drugom je na teren izašla neka druga Hrvatska - odlučnija, hrabrija i fizički dominantnija. Nagrada je stigla u 68. minuti kada je Ivan Perišić akrobatskim potezom izjednačio rezultat. Utakmica je otišla u treće uzastopne produžetke, a trenutak odluke dogodio se u 109. minuti. Nakon Perišićeva dodavanja glavom, Mario Mandžukić se sjajno snašao i pogodio za 2:1, za erupciju oduševljenja i plasman u povijesno, prvo finale Svjetskog prvenstva.

Iako je u finalu Francuska bila bolja i slavila s 4:2, srebro koje su "Vatreni" donijeli kući sjajilo je poput zlata. Njihov put, obilježen nevjerojatnom upornošću, zajedništvom i pobjedama izborenim na najteži mogući način, inspirirao je milijune i pokazao svijetu kako se bori za svoju zemlju. Doček u Zagrebu, gdje ih je pozdravilo više od pola milijuna ljudi, bio je kruna nezaboravnog ljeta koje će zauvijek živjeti.