Plenković stigao kod Dalića pa nasmijao sve okupljene: Pazite što je rekao

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HOĆE LI NAM DONIJETI SREĆU? /

Andrej Plenković posjetio je hrvatske reprezentativce u hotelu u Toronto. Prilikom susreta s Dalić nasmijao je sve okupljene rekavši sljedeće:

'Ja kada god sam dolazio uživo gledati Vatrene na SP, mi smo pobijedili! Engleska u Rusiji, Japana u Kataru, a sada i Panamu. Bit će to sve dobro', rekao je premijer.

Prilikom rukovanja pohvalio je boju Zlatka Dalić koji je očigledno malo dobio boje za vrijeme SP-a i priprema na sunčanim američkim travnjacima.