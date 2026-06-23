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Plenković stigao kod Dalića pa nasmijao sve okupljene: Pazite što je rekao

Andrej Plenković posjetio je hrvatske reprezentativce u hotelu u Toronto. Prilikom susreta s Dalić nasmijao je sve okupljene rekavši sljedeće:

'Ja kada god sam dolazio uživo gledati Vatrene na SP, mi smo pobijedili! Engleska u Rusiji, Japana u Kataru, a sada i Panamu. Bit će to sve dobro', rekao je premijer. 

Prilikom rukovanja pohvalio je boju Zlatka Dalić koji je očigledno malo dobio boje za vrijeme SP-a i priprema na sunčanim američkim travnjacima.

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23.6.2026.
15:21
Sportski.net
Hrvatska Nogometna ReprezentacijaZlatko DalićAndrej PlenkovićSvjetsko Prvenstvo 2026.
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