Nakon Zelenortskih otoka još jedna momčad stigla do prvih bodova

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POVIJESNO PRVENSTVO /

Momčadi na Svjetskom prvenstvu nastavljaju ispisivati povijest. Nakon debija i povijesnog boda protiv Španjolske, Zelenortski Otoci postigli su i svoj prvi pogodak na prvenstvu u remiju 2-2 protiv Urugvaja.

Osim njih, veliku su noć imali i stanovnici drugog malenog otočja – Curaçaa. Oni su također stigli do prvih bodova, i to remijem 0-0 protiv Ekvadora, a taj je rezultat uvelike zasluga Eloya Rooma, koji je upisao 15 obrana.

A koja je reprezentacija stigla do prve pobjede na prvenstvu, pogledajte u videu na vrhu teksta.