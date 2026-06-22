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POVIJESNO PRVENSTVO /

Nakon Zelenortskih otoka još jedna momčad stigla do prvih bodova

Momčadi na Svjetskom prvenstvu nastavljaju ispisivati povijest. Nakon debija i povijesnog boda protiv Španjolske, Zelenortski Otoci postigli su i svoj prvi pogodak na prvenstvu u remiju 2-2 protiv Urugvaja.

Osim njih, veliku su noć imali i stanovnici drugog malenog otočja – Curaçaa. Oni su također stigli do prvih bodova, i to remijem 0-0 protiv Ekvadora, a taj je rezultat uvelike zasluga Eloya Rooma, koji je upisao 15 obrana.

A koja je reprezentacija stigla do prve pobjede na prvenstvu, pogledajte u videu na vrhu teksta.

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22.6.2026.
22:56
Sportski.net
Svjetsko Prvenstvo 2026.
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