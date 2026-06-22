Samo on može zaustaviti Nigela Faragea? Evo tko je 'Kralj sjevera'

NAJIZGLEDNIJI KANDIDAT /

Velika Britanija ostala je bez premijera. Keir Starmer dao je ostavku, a zemlja će na jesen dobiti sedmog premijera u deset godina.

Izbor je u rukama vladajuće Laburističke stranke, kao najizgledniji kandidat spominje se Andy Burnham, čovjek koji je bio u dvije prošle Vlade, a do sada čak dvaput neuspješno pokušao doći na čelo stranke.

Burham je odrastao u katoličkoj obitelji, voli više kratke majice nego odijela, studirao je engleski jezik na Cambridgeu. Zovu ga Kraljem sjevera, bivši je gradonačelnik grofovije Veliki Manchester. Laburisti ga smatraju jedinim koji može zaustaviti uspon Nigela Faragea, koji je pozvao da se provedu prijevremeni izbori.

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