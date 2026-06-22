Politika zasjenila obljetnicu u Brezovici: 'Nemojmo tako jer će nam se zavrtjeti u glavi'

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Njemačka je 22. lipnja 1941. napala Sovjetski Savez, a istoga dana u šumi kraj Siska osnovana je prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj. Imala je samo 77 boraca.

Osamdeset i pet godina poslije, u govoru bez rukavica, predsjednik Saveza antifašističkih boraca Franjo Habulin upozorio je:

'Istina je da je danas antifašizam stavljen na optuženičku klupu, iako u Ustavu naše zemlje piše da je ona zasnovana i na temeljima antifašizma. Lijepa Naša, kako joj volimo tepati, zasnovana je upravo na antifašizmu, nasuprot NDH'.

Stigao samo Milanović

Od državnog vrha stigao je samo predsjednik Republike. Podsjetio je kako se godinu nakon osnivanja Sisačkog odreda zagorskim partizanima pridružio i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman.

'Nisu bili bilo kakvi partizani, već komesari. Dva komesara, a oko pasa Mauser i Walther. To su velikani tog vremena, a neki ih nazivaju zločincima. Onda je to i Tuđman. Nemojmo tako jer će nam se zavrtjeti u glavi', rekao je Zoran Milanović.

Ni ove godine u Brezovicu nisu došli ni premijer ni predsjednik Sabora. Vlada je 2021. preuzela pokroviteljstvo nad događajem, što se tada tumačilo kao približavanje političkom centru. Osim te godine, premijer nikada nije sudjelovao na obilježavanju u Brezovici, dok predsjednik Sabora redovito šalje izaslanike.

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