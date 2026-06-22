Okršaj u Brezovici! Muškarac dobacivao Peternelu, ovaj mu uzvratio: 'Ubili ste dovoljno ljudi'

Središnja državna svečanost u povodu Dana antifašističke borbe i 85. obljetnice osnivanja Prvog sisačkog partizanskog odreda održava se u ponedjeljak u Spomen-parku Brezovica kod Siska, bila je to i prva antifašistička borbena jedinica u tadašnjoj okupiranoj Europi.

Obilježavanje je počelo tradicionalnim polaganjem cvijeća na spomenik Prvom partizanskom odredu.

U Brezovicu je stigao i Igor Peternel (DOMiNO) koji je dao izjavu za novinare pri čemu je došlo do verbalnog incidenta s jednim muškarcem.

Peternel je u početku obraćanja medijima rekao: "Ljubazno sam se odazvao pozivu Vlade RH da se pridružim događaju kako bih skrenuo pozornost na nevjerojatan politički rollercoaster u režiji vrha HDZ-a. Prošli tjedan čudili su se, snebivali i histerizirali oko koncerta partizanskih pjesama u organizaciji Grada Zagreba, a sada nas pozivaju na ovaj bal vampira, proslavu komunističkog mita. I sami znaju da se tu nema što slaviti, nego sramiti."

'Normalni ljudi bili bi kod Jazovke'

Nastavio je da možda i na području Brezovice ima jama za koje se ne zna, da se jame stalno otkrivaju, kao i "nove masovne grobnice te zločini".

"A to se slavi. Laže se da je ovdje osnovan prvi partizanski pokret i sramotno se nameće jugoslavenska država, teror i jednoumlje. Slavi se oduzimanje svih ljudskih prava generacijama, oduzimanje prava na imovinu, politički obračuni i nametanje države koju nitko nije htio. Normalni i pristojni ljudi danas bi otišli na Jazovku i bili na komemoraciji žrtvama komunističkog terora", rekao je Peternel.

Ponovio je da će se i dalje zalagati za da se 22. lipnja ukine kao državni praznik te za to da se uspostavi jedan praznik koji će "svi pristojni ljudi prihvatiti".

"a to je praznik kojim bi se odala počast komunističkim žrtvama. Ovo sve skupa nema smisla jer ne možete inzistirati na prazniku oko kojeg nema nacionalnog konsenzusa i to je jedna velika sramota. To je još jedan dokaz kako se ljudi ponašaju. Oni ne shvaćaju da ne živimo u komunističkom dobu kada se moglo zabranjivati drugačije mišljenje", rekao je.

U tom trenutku jedan gospodin počeo je nešto dobacivati Peternelu na što mu je ovaj odgovorio: "Može vas, gospodine, biti sram."

Muškarac je nastavio ljutito dobacivati, a Peternel je pred upaljenim mikrofonima rekao: "U Ustavu se spominje ZAVNOH i antifašizam. Sve što postoji može se i promijeniti. Da je Hrvatska antifašistička zemlja nije sporno. Sporno je nešto drugo. Ubili ste dovoljno ljudi, vaši su ubili dovoljno ljudi, ne trebate nas dalje provocirati. To što Hrvatska ima antifašistički karakter nije sporno i to je u redu, ali slaviti partizane i okupaciju jedne vojske, jugoslavenske, nema smisla."

Potom je Peternel dobacio da će upaliti svijeću.