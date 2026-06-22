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ŠEF SDP-A U BREZOVICI /

Hajdaš Dončić 'oprao' Plenkovića i Jandrokovića: 'Ovo je mjesto gdje danas moraju biti'

Hajdaš Dončić 'oprao' Plenkovića i Jandrokovića: 'Ovo je mjesto gdje danas moraju biti'
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Foto: Nikola Cutuk/PIXSELL

Siniša Hajdaš Dončić u Brezovici je naglasio kako su Hrvati bili pobjednici i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata

22.6.2026.
10:31
Hina
Nikola Cutuk/PIXSELL
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Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić poručio je u nedjelju na obilježavanju Dana antifašističke borbe u Brezovici da je taj praznik danas možda važniji nego ranijih godina, te naglasio kako su "Hrvati bili pobjednici i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata".

Hajdaš Dončić je rekao kako je važno očuvati antifašistički identitet Hrvatske te istaknuo da zemlja pripada "snažnoj i pobjedničkoj Europi".

"Bitno je da ostane identitet antifašizma u Hrvatskoj, da smo uz snažnu Europu, uz pobjedničku Europu", rekao je predsjednik SDP-a.

Dodao je da svatko ima pravo tumačiti prošlost na svoj način, ali da u državnom smislu postoji samo jedna povijesna istina.

"Hrvati su bili pobjednici i tijekom Drugog svjetskog rata i tijekom Domovinskog rata", poručio je.

Komentirajući zahtjeve potpredsjednika stranke DOMINO Igora Peternela za ukidanjem Dana antifašističke borbe, Hajdaš Dončić ocijenio je da je riječ o marginalnom političaru. "Ono što me jedino zabrinjava je zapravo jedan rotacijski odnos HDZ-a prema državnom prazniku", rekao je.

Ustvrdio je kako bi, s obzirom na to da je riječ o državnom prazniku, na obilježavanju trebali sudjelovati najviši državni dužnosnici.

"Ovo je mjesto gdje i premijer i predsjednik Sabora, pošto je državni praznik, moraju biti", rekao je Hajdaš Dončić.

Hrvatska u nedjelju obilježava Dan antifašističke borbe u spomen na 22. lipnja 1941. godine, kada je u šumi Brezovica kraj Siska osnovan Prvi sisački partizanski odred, prva antifašistička postrojba u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe.

Dan Antifašističke BorbeDržavni PraznikSiniša Hajdaš DončićIgor PeternelDominoSdpVlada
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