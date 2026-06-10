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'SKANDALOZNO' /

Peternel 'udario' na vodič za nastavnike: 'ZDS nije isto što i Holokaust'

Peternel 'udario' na vodič za nastavnike: 'ZDS nije isto što i Holokaust'
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Iznio je stav da vodič kriminalizira hrvatski patriotizam i braniteljsku tradiciju

10.6.2026.
17:37
Katarina Dimitrijević HrnjkašHina
Igor Soban/PIXSELL
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Saborski zastupnik Igor Peternel (DOMiNO) osvrnuo se u srijedu na vodič za nastavnike Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih "Obrazovanjem protiv antisemitizma, poricanja i iskrivljavanja istine o Holokaustu u Republici Hrvatskoj".

Ocijenio ga je skandaloznim. Asocira, kaže, na politički program stranke Možemo!.

"Taj vodič stavlja pozdrav 'Za dom spremni' u isti koš sa simbolima poput '6MWE' i tvrdi da nošenje majice sa ZDS-om upućuje na slaganje s genocidnim ciljevima Holokausta. To nije obrazovanje, to je ideološka indoktrinacija", naglasio je.

"'ZDS' nije sinonim za Holokaust, taj su pozdrav 1991. godine preuzele Hrvatske obrambene snage (HOS) i nije poziv na genocid", dodao je.

Iznio je stav da vodič kriminalizira hrvatski patriotizam i braniteljsku tradiciju.

"To je pokušaj da se cijela jedna strana hrvatske povijesti moralno izjednači s nacistima. Ako učitelj treba gotove nastavne jedinice koje djecu uče da je 'ZDS' jednako '6MWE', onda to nije obrazovanje protiv mržnje, to je stvaranje nove mržnje prema vlastitoj prošlosti. Ne smijemo dopustiti da se Holokaust koristi kao oružje za gušenje rasprave o Domovinskom ratu", pozvao je.

Inače, spominjući skraćenicu 6MWE Peternel je mislio antisemitski slogan"Six Million Wasn't Enough" – odnosno "Šest milijuna nije bilo dovoljno."

Njime se negira ili ismijava stradanje približno šest milijuna Židova ubijenih u Holokaust. Koriste ga pojedini neonacistički i drugi ekstremistički krugovi kao govor mržnje ili provokaciju.

Peternel 'udario' na vodič za nastavnike: 'ZDS nije isto što i Holokaust'
Foto: Patrik Macek/PIXSELL
Igor PeternelDominoZdsHolokaust
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