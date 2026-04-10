Ustaški pozdrav odjekivao Splitom: 'Tko nije ZDS, nije za Hrvatsku'

Pripadnici IX. bojne HOS-a Rafael vitez Boban u petak su obilježili 35. obljetnicu osnutka postrojbe. Okupili su se pred spomenikom na Splitu 3, a jedan od ratnih zapovjednika i predsjednik udruge 9. bojna HOS-a Miće Ćuk kazao je kako su se okupili ne samo da bi obilježili obljetnicu osnutka postrojbe već i da bi se prisjetili vremena kad se stvarala Hrvatska, 'vremena ponosa i zajedništva'.

"Ratni put 9. bojne HOS-a bio je težak, trnovit i ispisan žrtvom. 46 pripadnika je utkalo svoje živote u slobodu Hrvatske. Bili smo sudionici većinom svih akcija i operacija u Domovinskom ratu, bio je to pub boli, gubitaka i odricanja, ali i put časti, ponosa i ljubavi prema domovini. Nismo birali rat, ali kada je trebalo stali smo u obranu srcem, vjerom i nevjerojatnom hrabrošću izvojevali slobodu", kazao je Ćuk i dodao kako se danas branitelji često nalaze za marginama, zaboravljeni, donosi Dalmatinski portal.

Rekao je da je "HOS je temelj Hrvatske i tko je protiv 'Za dom spremni' taj je protiv Hrvatske".

"Za dom spremni su stvorili Hrvatsku i tko nije za dom spreman nije ni za Hrvatsku", ponovio je Ćuk i okupljene pozdravio sa: "Za dom...", a oni su mu uzvratili - Spremni.

