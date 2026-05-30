Merkur ulazi u Raka: Ako ste među ova četiri znaka, pripremite se na suze i velike probleme

Početak lipnja donosi značajnu astrološku promjenu koja će obojiti komunikaciju i proces donošenja odluka u nadolazećim tjednima. Naime, 1. lipnja planet komunikacije Merkur ulazi u osjetljivi i intuitivni vodeni znak Raka.

Ondje će se, zbog retrogradnog hoda koji započinje 29. lipnja, zadržati neuobičajeno dugo, sve do 9. kolovoza. Ovaj tranzit preusmjerava naš mentalni fokus s objektivnih činjenica na subjektivne osjećaje, a komunikacija postaje osobnija, emotivnija i usmjerena na dom, obitelj i unutarnju sigurnost.

Dok Merkur boravi u Raku, naša intuicija jača, a razgovori postaju prožeti nostalgijom i potrebom za dubljim povezivanjem. Prema astrolozima, lipanj se profilira kao jedan od astrološki najaktivnijih mjeseci u godini, a ovaj će tranzit najsnažnije osjetiti četiri horoskopska znaka.

Rak: Vrijeme za osobnu redefiniciju i emocionalno izražavanje

Prema pisanju portala Your Tango, za rakove, ulazak Merkura u njihov vlastiti znak označava razdoblje intenzivne introspekcije. S planetom komunikacije u svom dvorištu, njihova prirodna intuicija postaje još oštrija, omogućujući im da jasnije sagledaju situacije.

Ovo je vrijeme kada će se njihove misli i riječi uskladiti sa srcem, potičući ih da izraze svoje najdublje osjećaje i potrebe. Budući da se u njihovom znaku već nalaze Venera i Jupiter, stvara se moćan planetarni skup koji naglašava ljubav, širenje i emocionalnu ranjivost.

Rakovi će se osjećati sigurnije da govore svoju istinu. Retrogradni Merkur, koji počinje krajem lipnja, donijet će im priliku da se pozabave starim obiteljskim problemima ili zacijele emocionalne rane iz prošlosti.

Osjetit će snažan poriv za povezivanjem s korijenima, a razgovori s članovima obitelji mogli bi dovesti do neočekivanih emocionalnih proboja i osjećaja konačnog razrješenja.

Jarac: Izazovi u odnosima i balansiranje prioriteta

Jarčevi će ovaj tranzit doživjeti kroz prizmu opozicije. Merkur u Raku stavit će pod reflektor njihove partnerske odnose, kako poslovne tako i privatne. Komunikacija s drugima bit će u prvom planu, zahtijevajući od njih da pronađu ravnotežu između svojih profesionalnih ambicija i emocionalnih potreba svojih najbližih.

Moguće su važne rasprave o zajedničkim ciljevima i sigurnosti unutar veze. Ovo je razdoblje kada će Jarčevi morati slušati s više empatije i biti spremni na kompromise.

Retrogradni Merkur od 29. lipnja mogao bi na površinu iznijeti stare nesporazume ili neriješene probleme u vezama. Strpljenje i jasan, ali suosjećajan izričaj bit će ključni za izbjegavanje sukoba.

Pun Mjesec u njihovom znaku istog dana, 29. lipnja, donosi kulminaciju na poslovnom planu, no pritisak da se afirmiraju morat će biti usklađen s potrebama partnera.

Ovan: Intenzivan fokus na domu, obitelji i unutarnjoj sigurnosti

Za ovnove, Merkur u Raku aktivira četvrto polje doma i obitelji. Komunikacija unutar obiteljskog kruga postat će znatno intenzivnija. Ovo je vrijeme za iskrene razgovore i rješavanje starih obiteljskih dinamika.

Teme poput preseljenja, renoviranja ili kupnje nekretnine mogle bi doći u prvi plan. Osjećaj nostalgije bit će pojačan, a ovnovi bi se mogli zateći kako pregledavaju stare fotografije ili razmišljaju o svom djetinjstvu i korijenima.

Tijekom retrogradnog razdoblja, od kraja lipnja, potreban je dodatan oprez. Mogući su nesporazumi s ukućanima, kašnjenja u vezi s planovima za dom ili kvarovi kućanskih aparata.

Promišljenost i dvostruka provjera svih dogovora pomoći će im da prebrode potencijalne frustracije.

Vaga: Karijera i javni imidž u središtu pozornosti

Vage će utjecaj Merkura u Raku osjetiti na području karijere, aktivirajući njihovo deseto polje. Ovo je vrijeme za donošenje važnih odluka o profesionalnom putu i dugoročnim ciljevima.

Komunikacija s nadređenima, klijentima i drugim autoritetima bit će naglašena, a Vage će imati priliku pokazati svoju suosjećajniju stranu u poslovnom okruženju. Razgovori o poslu bit će emotivniji nego inače, što može pomoći u izgradnji boljih odnosa na radnom mjestu.

Retrogradni Merkur od kraja lipnja može donijeti preispitivanje karijernih odluka, kašnjenja u projektima ili potrebu za redefiniranjem profesionalnih ambicija.

Vagama se savjetuje da budu posebno jasne u poslovnoj komunikaciji kako bi izbjegle nesporazume koji bi mogli utjecati na njihovu reputaciju.