TUŽNA VIJEST /

Preminula glumica Kelly Lee Curtis, sestra legendarne Jamie Lee Curtis

Preminula glumica Kelly Lee Curtis, sestra legendarne Jamie Lee Curtis
Foto: Famous, Bang Media International/Alamy/Profimedia

Kelly Curtis tijekom karijere ostvarila je niz uloga na filmu i televiziji, a publici je bila poznata i po suradnji sa svojom mlađom sestrom

30.5.2026.
19:33
Hot.hr
Famous, Bang Media International/Alamy/Profimedia
Američka glumica Kelly Curtis, starija sestra holivudske zvijezde Jamie Lee Curtis (67), preminula je u subotu u 70. godini života. Vijest o njezinoj smrti potvrdila je glumica emotivnom objavom na društvenim mrežama. 

Foto: f05/Zuma Press/Profimedia

''Moja starija sestra Kelly Lee Curtis preminula je jutros. U svom domu. U prirodi. U miru“, napisala je glumica, opisujući sestru kao svoju prvu prijateljicu i dugogodišnju povjerenicu.

"Bila je moja prva prijateljica i povjerenica za cijeli život. Bila je iznimno lijepa i talentirana glumica. Sjajno je igrala karte, skupljala kornjače, voljela svoju obitelj, prirodu, glazbu, kupovinu u second-hand trgovinama, putovanja, Facebook i Pokémon Go. Bila je ponosna na svoje danske korijene i mađarsko-židovsko podrijetlo te je bila odana američka patriotkinja", napisala je legendarna glumica Jamie i dodala. 

"Pamtit ćemo je po dobroti i velikodušnosti, čvrstim stavovima, beskrajnoj znatiželji, jedinstvenom stilu i božićnim kolačićima u obliku polumjeseca s bademima i šećerom u prahu, zbog kojih je i dobila nadimak teta Kolačić. Kelly je svaku poruku ili pozdrav završavala mađarskim blagoslovom: Isten Veled, Bog je s tobom. Isten Veled mojoj sestri sunca i mjeseca, mojoj Tai. Vidjet ćemo se kasnije'', stoji u objavi. 

Kelly Curtis tijekom karijere ostvarila je niz uloga na filmu i televiziji, a publici je bila poznata i po suradnji sa svojom mlađom sestrom. Zajedno su glumile u kultnoj komediji ''Trading Places'' iz 1983. godine, dok je Kelly kasnije radila i kao asistentica Jamie Lee Curtis na filmovima ''Freaky Friday“, ''Christmas with the Kranks“ i ''You Again“.

U televizijskoj karijeri posebno se istaknula ulogom poručnice Carolyn Plummer u prvoj sezoni akcijske serije ''The Sentinel“. Na filmu je ostvarila zapažene uloge u komediji ''Magic Sticks'' iz 1987. godine te filmu ''Thanksgiving Day'' iz 1990., u kojem je glumila uz Mary Tyler Moore.

