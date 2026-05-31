Pet stvari koje niste znali o galskim junacima Asterixu i Obelixu

Imena s tipografskom pozadinom

Imena glavnih junaka nisu slučajna. 'Asterix' potječe od francuske riječi 'astérisque' (zvjezdica*), tipografskog znaka za fusnote. 'Obelix' je igra riječi s izrazom 'obelisk', ali i s tipografskim znakom obelus (†). Gotovo sva imena Gala završavaju na '-ix', što je aluzija na sufiks '-rix' (kralj) iz imena stvarnih galskih poglavica poput Vercingetorixa, dajući serijalu dašak povijesne autentičnosti.

Obelix nije trebao biti zvijezda

U početku je scenarist René Goscinny zamislio Asterixa kao jedinog glavnog junaka: malenog, ali lukavog ratnika. Crtač Albert Uderzo, koji je prvotno htio da Asterix bude krupan, kao kompenzaciju je stvorio velikog i pomalo naivnog prijatelja. Iako je u prvoj avanturi bio sporedan lik, Obelix je zahvaljujući svom apetitu za pečenim veprovima i simpatičnoj naravi brzo osvojio čitatelje i postao nezamjenjiv dio slavnog tandema.

Skrivene karikature i povijesne aluzije

Stripovi su poznati po satiri, a autori su u likovima skrivali karikature poznatih osoba. U epizodama se tako mogu prepoznati The Beatlesi, James Bond (kao druid Dubblelosix) ili glumci poput Stana Laurela i Olivera Hardyja. Jedan od poznatijih primjera je scena s gusarima koja je izravna posveta slavnoj slici 'Splav Meduze' Théodorea Géricaulta, dok egipatska Sfinga ostaje bez nosa upravo zahvaljujući Obelixovom nespretnom penjanju.

Galsko selo i stvarni svijet

Iako je selo Gala izmišljeno, vjeruje se da je Armorica, regija u kojoj se nalazi, inspirirana današnjom Bretanjom. Stripovi su također prepuni duhovitih referenci na kulturne stereotipe. Britanci piju 'vruću vodu s kapljicom mlijeka' dok im Asterix ne donese čaj, Helvećani (Švicarci) su opsjednuti neutralnošću i čistoćom, a Goti su disciplinirani i militaristički. Ove karikature bile su autorski način komentiranja suvremenog svijeta kroz povijesnu prizmu.

Asterix u svemiru i izvan stripa

Popularnost malenog Gala nadišla je stranice stripa. Prvi francuski satelit, lansiran 1965., nazvan je Astérix-1 u njegovu čast. Znanstvenici su otišli i korak dalje pa dva asteroida otkrivena 1996. nose imena 29401 Asterix i 29402 Obelix. Slava je zacementirana i tematskim parkom 'Parc Astérix' u blizini Pariza, koji dokazuje da duh malog galskog sela živi i danas.

Sve to pokazuje kako su autori stvorili daleko više od običnog stripa – svijet prepun slojeva humora, satire i kulture koji i danas oduševljava generacije.