Pariz u plamenu, pogledajte snimke kaosa nakon finala: Uhićeno više od 400 ljudi

Više od 400 ljudi uhićeno je u sukobima nogometnih navijača i policije koji su izbili diljem Francuske nakon što je Paris Saint-Germain (PSG) u subotu u finalu Lige prvaka pobijedio engleski Arsenal, javlja BBC.

Neredi su poremetili autobusni, željeznički i gradski prijevoz u Parizu, a na terenu je bilo na tisuće policajaca. Tijekom izgreda ispaljivani su vatrometi i baklje, a nekoliko policajaca zadobilo je ozljede.

Policija je u centru grada morala upotrijebiti suzavac kako bi rastjerala okupljene.

Kruže snimke

Snimke koje kruže društvenim mrežana prikazuju zapaljene baklje i električne bicikle, kao i navijače koji na ulicama razbijaju stakla trgovine.

Navijači su po završetku utakmice preplavili Aveniju Champs-Élysées, a sukoba s policijom bilo je i ranije, nakon što su se okupili kako bi finale pratili na velikim ekranima stadiona Park prinčeva.

Uhićeno 416 ljudi

U policijskom priopćenju navodi se da je u neredima oštećeno šest vozila, dva poslovna objekta te jedno autobusno stajalište. Francusko Ministarstvo unutarnjih poslova navelo je da je rano ujutro u nedjelju uhićeno 416 ljudi, od kojih 280 u Parizu. Ministar unutarnjih poslova Laurent Nunez izjavio je da je ozlijeđeno sedam policajaca, a nerede je opisao "apsolutno neprihvatljivima".

"Samo u Francuskoj pobjeda nogometnog kluba izaziva nerede. Samo u Francuskoj svi osjećaju potrebu zaključati se u svoje domove noć nakon pobjede kako bi izbjegli suočavanje s nasiljem", poručila je pak bivša predsjednička kandidatkinja Marine Le Pen.

Podsjetimo, nereda je bilo i prošle godine, nakon što je PSG također osvojio Ligu prvaka. Tada su život izgubili maloljetnik (17) i mladić u 20-im godinama.