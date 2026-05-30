PARIŠKI STROJ /

PSG ušao u odabrano društvo: Rijetkima je ovo uspjelo

PSG ušao u odabrano društvo: Rijetkima je ovo uspjelo
Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutterstock Editorial/Profimedia

Među klubovima koji su uspjeli obraniti titulu bio je i Milan

30.5.2026.
21:36
Hina
Francuski velikan Paris Saint-Germain postao je deveti klub koji uspio obraniti naslov prvaka nakon Real Madrida, Benfice, Intera, Ajaxa, Bayerna, Liverpoola, Nottingham Foresta i Milana.

"Kraljevski klub" je od 1956. do 1960. osvojio pet naslova u nizu, dok je od 2016. do 2018. spojio tri naslova prvaka.

Benfica je obranila naslov 1962. godine, nakon što je godinu dana ranije osvojila svoj prvi pokal.

Inter je slavio 1964. i 1965. godine, Ajax je između 1971. i 1973. spojio tri europska naslova.

Bayern ima tri titule u nizu od 1974. do 1976., Liverpool je bio prvak Europe 1977. i 1978., a "Redse" je naslijedio Nottingham Forest (1979. i 1980.). Među klubovima koji su uspjeli obraniti titulu bio je i Milan (1989, 1990).

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
