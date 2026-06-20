Priča o Silviju Berlusconiju: Kako je nogomet iskoristio za osvajanje apsolutne političke moći?

Njegov život, obilježen ambicijom, moći i skandalima, u središtu je novog trodijelnog dokumentarca iz ESPN-ovog proslavljenog serijala '30 for 30'. Film pod nazivom 'Berlusconi: Osuđen na pobjedu' nije samo priča o sportu; to je detaljna analiza kako je jedan čovjek iskoristio najpopularniji sport na svijetu kao odskočnu dasku za osvajanje apsolutne političke moći.

Od nogometnog terena do premijerske fotelje

Priča započinje osamdesetih godina prošlog stoljeća kada Berlusconi, već etablirani poslovni i medijski tajkun, preuzima posrnuli nogometni klub A.C. Milan. Klub je bio u financijskim problemima, ali Berlusconi je u njemu vidio više od sportske institucije. Uložio je golem novac, doveo legendarne igrače poput Ruuda Gullita i Marca van Bastena te stvorio jednu od najmoćnijih momčadi u povijesti nogometa. No, kako dokumentarac otkriva, svaki trofej i svaka pobjeda bili su pomno isplanirani dio veće strategije. Uspjesi na terenu pretvoreni su u medijski spektakl koji je Berlusconija profilirao kao čovjeka koji donosi pobjedu i uspjeh. Koristeći svoje medijsko carstvo, stvorio je kult ličnosti, a slava kluba postala je njegova osobna slava, gradeći temelj za političku karijeru koja će zauvijek promijeniti Italiju.

Foto: Simona Chioccia/IPA/PIXSELL/IPA/PIXSELL

Poduzetnik emocija

Redatelj Sam Blair, poznat po radu na dokumentarcima 'Maradona ‘86' i 'Make Us Dream', Berlusconija naziva 'poduzetnikom emocija'. 'Shvatio je da je nogomet nevjerojatno moćan politički alat zbog svoje goleme emocionalne snage', objašnjava Blair. Upravo je ta spoznaja ključna teza filma. Berlusconi je, prema Blairu, iskoristio 'iracionalnu žestinu sportskih emocija kako bi stvorio politički pokret'. Pobjede, porazi, nacionalni ponos i zajedništvo koje navijači osjećaju prema svom klubu postali su valuta u političkoj areni. Film prikazuje kako je Berlusconi počeo koristiti sportsku retoriku u svojim političkim govorima, pokrenuvši potres koji se i danas osjeća.

Foto: ANDREAS SOLARO

'Berlusconi: Osuđen na pobjedu' u konačnici postavlja uznemirujuće pitanje o cijeni uspjeha. Dokumentarni film gledaj na platformi Voyo 21. lipnja.