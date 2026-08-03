Kako je Petra Meštrić skinula 20 kilograma? 'Nije došla neka dobra vila s čarobnim štapićem'

Bivša kandidatkinja showa 'Brak na prvu' i liječnica Petra Meštrić prošla je impresivnu fizičku transformaciju tijekom koje je izgubila 20 kilograma.

U razgovoru za RTL.hr otvoreno je progovorila o cijelom procesu mršavljenja, odlučivši bez zadrške podijeliti svaki korak svog puta kako bi razbila predrasude o gubitku kilograma i potaknula druge da ne odustanu od svojih ciljeva.

Dok mnogi svoje nesigurnosti radije skrivaju od javnosti, Petra priznaje da joj je upravo otvorenost bila velika pomoć tijekom cijelog procesa. "Sve nekakve teške situacije lakše prebrodim pod budnim okom javnosti. Ako sam ja podijelila da idem na trening ili da moram jesti juhu od povrća koja mi se uopće ne jede, meni će to biti lakše", objasnila je.

Foto: RTL.HR

Ističe kako njezin cilj nije bio samo osobni uspjeh, već i motivirati ljude koji je prate da ustraju unatoč preprekama.

"Htjela sam ljudima pokazati da ni meni nije lako. Ne volim trenirati nešto pretjerano, teško mi je, umorna sam i najradije bih ležala doma. Ali to nije opcija ni za zdravlje ni za dugoročan izgled", iskreno je priznala. Vjerovala je da će upravo iskrenim prikazivanjem svoje borbe potaknuti druge da ne odustanu, čak ni onda kada im je najteže.

Put od 75 do 55 kilograma

Do svoje današnje forme Petra nije došla preko noći. Transformacija je trajala pune dvije godine, a na početku joj je trener bio kolega iz 'Braka na prvu', Stefan Modrić. Oboje su, kaže, smatrali da bi bilo dobro cijeli proces dokumentirati i podijeliti s javnošću.

Foto: Maja Bota Štrbe za RTL

"Bilo mi je jako važno da ljudi koji me prate vide taj moj proces i da vide moje kilograme kako idu dolje. Da me vide sa 75, i sa 70, i sa 65, i sa 60, i sada s 57-55 kilograma", naglasila je. Na taj je način željela pokazati da mršavljenje zahtijeva vrijeme i trud te spriječiti stvaranje nerealnih očekivanja kod ljudi koji prolaze kroz sličnu borbu.

"Ljudi ponekad imaju totalno krive predrasude. Smatraju da je nekome drugome to došlo preko noći, da je došla neka dobra vila s čarobnim štapićem i skinula mi 20 kila. E pa nije", odlučno je poručila Petra, istaknuvši da iza njezine transformacije stoje isključivo upornost, rad i vrijeme.

Ključ je u ravnoteži, a ne u odricanju

Nakon što je ostvarila željenu težinu, fokus je prebacila na njezino održavanje. I danas redovito trenira s novom trenericom te vodi računa o prehrani, ali naglašava da njezin način života nije zasnovan na strogim zabranama, nego na pronalaženju ravnoteže.

"I dalje pazim što i kako jedem, ali ako jedem nezdravu hranu, jedem je u manjim količinama. Mnogo puta uzmem hranu za van pa ću je preraspodijeliti u manje obroke, a uz nešto što možda nije najzdravije uzmem neku veliku salatu", otkrila je svoju strategiju. Dodaje da će, primjerice, nakon kaloričnijeg ručka ostatak dana prilagoditi zdravijim obrocima kako bi zadržala ravnotežu u prehrani.