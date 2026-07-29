Nakon 30 godina vraća se u Hrvatsku, Jole iz 'Braka na prvu' otkrio planove: 'Ja sam showman'

Nakon više od 30 godina života u Njemačkoj, zvijezda showa 'Brak na prvu', Josip Jole Čavar, vratio se u Hrvatsku, gdje je odlučio započeti novo životno i poslovno poglavlje. Razgovarali smo s njim o povratku u domovinu, novim poslovnim planovima i wellness projektu koji pokreće u Rovinju, ali i o tome postoji li u njegovom životu posebna dama.

Nakon više od 30 godina vratili ste se u Hrvatsku iz Njemačke. Možete li mi reći koji je bio razlog te odluke?

Moja su djeca već velika. To su odrasli ljudi. Razveo sam se 2010. Ovdje su mi, u Hrvatskoj, umrli otac, brat i majka i želim jednostavno ostatak života provesti ovdje. A imam to jedno ogromno iskustvo s wellness centrima i saunama. I obišao sam cijelu Hrvatsku. Obišao sam mnoge hotele, toplice, wellness centre i vidim da se ovdje jako malo radi na tom. Imam nenormalno pozitivnu energiju, znam s ljudima, perfektno pričam njemački i engleski te želim uputiti ljude kako uživati u sauni, jer to je jednostavno kult života. To je najveći razlog, ta moja energija, da ju prebacim u Hrvatsku.

Daje li Vam ovako buran poslovni život vremena za veze i hodanje? Možete li obožavateljicama otkriti postoji li dama koja je ukrala Vaše srce?

To je istina. Imam jako buran život i jako kvalitetan i intenzivan život. Družim se s mnogo ljudi. Iskreno da vam kažem, još nije naišla neka prava dama. Bilo je njih dosta u zadnje vrijeme. Ja sam rekao, kad sam bio u 'Braku na prvu', da bi volio neku ženu bombu kao što je Monica Bellucci. To je bila više onako šala, ali i nije šala. Meni treba žena koja je kompletna, koja je puna seksipila, puna života. Znači da može pratiti u mom discipliniranom životu. Volim sve lijepo, volim sport, volim zdrav život. Znači, to mora biti žena koja je slična meni.

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U 'Braku na prvu' gledali smo vas kao čovjeka koji pokušava pronaći ljubav, a danas vas gledamo kao čovjeka koji se nakon više od 30 godina vraća u Hrvatsku i pokreće veliki poslovni projekt. Što vam je trenutno važnije — ljubav ili novi životni početak?

U 'Braku na prvu' nisam imao sreće što se tiče ljubavi, ali nisam bio tužan zbog toga. Ja i Karmen nismo jednostavno nikako odgovarali jedno drugome. Ja sam to odmah u svatovima primijetio. Ja stvarno nemam ništa protiv žene, ali ona i ja smo nebo i zemlja. Što se tiče sad poslovnog života, imam toliku energiju, znanje i iskustvo u wellnesu i saunama, to je u biti sada moj cilj idućih par godina. Ako neka dama dođe u moj život, ja sam spreman da joj sve dam. Ali to stvarno mora biti prava žena. To mora biti žena bomba, mora imati sličnu energiju kao ja. Ali ja sam taj alfa muškarac koji će nju voditi kroz život i stvarno ću uživati.

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Planirate li se možda u budućnosti vratiti u Njemačku ili ostajete u Hrvatskoj zauvijek?

Trenutno ostajem u Hrvatskoj do daljnjega. Imam tu neke poslovne planove na kojima ću raditi. Djeca su mi u Njemačkoj. To ne znači da neću ponekad otići u Njemačku, ali sad mi je prioritet Hrvatska. Ovdje imam par poslovnih ponuda. Ako ne budem ostao u Istri, onda idem u Zagreb, gdje isto imam neke ponude. Znači, ima jako puno ljudi koji vole prave wellnesse. To što ja radim,a to malo ljudi radi. Ja sam jednostavno showman, ali jako ugodan showman.

Iz kojeg ste razloga odabrali baš Rovinj kao mjesto povratka, a ne rodni Osijek?

Kad sam došao prošle godine, u šestom mjesecu, direktno u Poreč zato što tu imam neke poznanike i cijelo sam ljeto bio u Poreču i onda sam obilazio Istru. Nema gdje nisam bio. I nema hotela i wellness centra koji nisam obišao, ali nekako mi je Rovinj u biti sasvim slučajno izletio. Znam Rovinj, dolazio sam tu par puta, ali neka je pozitivna energija ovdje. Tako da sam se odlučio za Rovinj. Ovo je predivan grad za mene, broj jedan u Hrvatskoj. A što se tiče Osijeka, To je moj rodni grad, ja ga obožavam, volim ga, volim biti tamo, ali to nije turistički grad.

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Što Vas je život i rad u njemačkoj naučio, a da možete primijeniti u poslu u hrvatskoj?

Život i rad u Njemačkoj me je naučio disciplini, redu i točnosti. Inače sam točan precizan, ali taj sistem u Njemačkoj je jako dobar. Bitno je ustvari kakav si ti, a ne kakva je država.

Pokrećete novi wellness i spa — što će ga činiti drugačijim od drugih wellness centara?

Ja sam već otvorio novi wellness u Rovinju. Jedan predivan wellness, ima finska sauna, ima parnu kupatilo, infracrvena sauna, jacuzzi, pilinzi i tako dalje. Imam full program. Sauna je sauna, ali bitan je taj koji vodi saunu, a ja znam s ljudima.

Prozvani ste Kraljem Saune, a sada otvarate i vlastiti biznis. Koje su neke predrasude o sauni koje hrvati imaju te što bi o sauni trebali znati?

Ljudi saunu shvaćaju kao 'Dođem tu, malo se iznojim i kraj priče'. Sauniranje je jedan ritual koji se treba pravilno raditi. Imaju pravila koja se trebaju poštovati. Ne smiješ s punim trbuhom ići u saunu, bitno je piti što više tekućine. U saunu se ulazi samo sa ručnikom, bez kupaćih kostima. Sva ostala pravila ćete ubrzo moći saznati na mojem novom Instagram profilu. A 'Kraljem Saune' me prozvao prvak svijeta saune koji mi je, kad je odsjedao u mojem wellnessu, rekao 'Svaka ti čast, ti si Kralj Saune'.

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Saune nisu najpopularnije u Hrvatskoj, kako planirate proširiti "kulturu korištenja saune"?

Novim gostima objasnim šta je bit saune, kako se treba ponašati, koja su pravila, šta je i nije zdravo i ljudi to prihvaćaju. Na novoj Instagram stranici krećem s mojim 'sauna životom' kao 'Kralj Saune'.

Što želite da ljudi prvo osjete kada uđu u vaš wellness i spa?

Želim ljudima dočarati što su sauna i wellness i da ljudi konačno počnu živjeti taj wellness život jer to je jako zdravo. Smanjuje stres, izbacuje negativnu energiju, bolje se osjećate, bolje spavate, krvni tlak je bolji. Svi otrovi koje konzumirate na dnevnim bazama, kao što su alkohol ili cigarete, izlaze van znojenjem na 80 do 90 stupnjeva u finskoj sauni. Nakon toga ide postupno hlađenje, a profesionalni saunaši odmah skaču u ledenu vodu. To sam i ja radio i nikad nisam bolestan.