Hedviga iz 'Braka na prvu' o roditeljstvu: ‘Trenutke za nas krademo kad se naš mali zvrk umori’

Hedviga Tandara Amidžić (34), javnosti poznata po sudjelovanju u trećoj sezoni RTL-ova sociološkog eksperimenta Brak na prvu, ovih dana ima poseban razlog za sreću - njezina kćerkica Iskra proslavila je prvi rođendan. Vrijeme za razgovor s Net.hr-om pronašla je baš u jednom od onih dragocjenih trenutaka kada je malena zaspala, a nama je iskreno otkrila kako je izgledala njihova prva godina roditeljstva, koliko ih je Iskra promijenila i kako danas izgleda njihov obiteljski život.

Foto: Instagram

Iskra je nedavno proslavila prvi rođendan. Kad pogledate proteklu godinu, imate li osjećaj da je prošla u trenu?

S obzirom na to da je prva godina iza nas, zapravo nisam ni svjesna koliko je narasla jer sam ja ta koja je doslovno, bez iznimke, gleda cijele dane, svaki dan, baš kao što to mame i rade. Imam osjećaj da je u našim životima puno dulje od samo godinu dana. S druge strane, ne mogu reći da dani koje sam provodila s njom nisu bili jako dugi.

Kako ste obilježili Iskrin prvi rođendan? Jeste li slavili u krugu obitelji i prijatelja ili ste se odlučili za intimnije slavlje?

Iskrin prvi rođendan meni je puno značio i htjela sam da svima ostane u lijepom sjećanju. Svi koji su bili uz nas tijekom njezine prve godine, a mogli su doći, bili su s nama kako bismo im na neki način zahvalili što su bili dio našeg početka roditeljskog puta te nam pružali podršku i savjete.

Foto: Privatna arhiva

Iskra je sada u dobi kada djeca rade prve velike korake u razvoju. Je li već prohodala ili izgovara prve riječi poput "mama" i "tata"? Čime vas ovih dana najviše iznenađuje?

Iskra hoda držeći se za namještaj ili za nekoga od nas za ruku, a riječ "mama" izgovori nebrojeno puta dnevno. Ipak, najslađe mi je kada stoji naslonjena na ulazna vrata i doziva tatu. Tada se potpuno rastopim.

Kakvog je Iskra karaktera? Prepoznajete li u njoj više sebe ili supruga?

Iskra je odlučna i dramatična. Puno je zahtjevnija nego što sam ja bila u njezinoj dobi, barem prema riječima moje mame. S druge strane, jako je mazna i sve dobiva na lijepe oči, pa bih rekla da će s vremenom ipak biti više na mene.

Foto: Instagram

Nedavno ste proslavili i godišnjicu braka. Koliko se vaš odnos promijenio otkako ste postali roditelji?

S obzirom na to da je suprug jako zauzet poslom, danas smo puno organiziraniji i funkcioniramo po principu tko što mora obaviti. Imamo prilično klasičnu podjelu obveza - jedno više povlači izvan kuće, drugo unutar kuće.

Foto: Instagram

Kako se vaš suprug snašao u ulozi oca? Postoji li nešto što vas je posebno iznenadilo kod njega otkako je Iskra stigla?

Iskra je fizička preslika mog supruga - od snage i okica do obraza, prava je njegova kopija. Gleda je s ogromnim ponosom. Njih dvoje zajedno izvode razne ludosti, ona se tome oduševljeno smije, a ja nekad radije ni ne gledam što rade. Imaju čak i svoje male spa rituale.

Uspijete li uz sve roditeljske obveze pronaći vrijeme samo za vas dvoje? Imate li još uvijek svoje male rituale ili "spojeve"?

Skidam kapu svakome tko uspije održati ravnotežu između roditeljstva i romantičnog odnosa. Nije lako. Treba pronaći energiju da se nakon cijelog dana podsjetiš kako niste "samo" roditelji. Razvije se neka dublja vrsta ljubavi prema osobi s kojom imaš dijete, a vrijeme za vas dvoje krade se onda kada se naš mali zvrk umori.

Foto: Instagram

Kakvi su vam planovi za ljeto? Hoćete li uspjeti uhvatiti malo vremena za odmor i obiteljske trenutke?

Prvi korak je da suprug napokon uzme pravi godišnji odmor, a drugi da Iskra ode svojoj baki, koju neizmjerno obožava. Naravno, i mi, njezini roditelji, dobrodošli smo, ali unučica je ipak prioritet. Tako to ide kad je prva unuka.