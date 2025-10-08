Hedviga iz 'Braka na prvu': 'Od samog početka znala sam da će moj suprug biti pravi otac'

Hedviga Tandara, poznata po svom sudjelovanju u popularnom RTL-ovom showu Brak na prvu, prije tri mjeseca postala je majka djevojčice Iskre. U razgovoru za Net.hr, otkrila je kako joj je roditeljstvo promijenilo život, s kojim izazovima se susreće u svakodnevici i kako usklađuje majčinske obveze s poslovnim životom. Progovorila je i o tome kako je radost majčinstva potpuno preokrenula njezinu dosadašnju rutinu, te kako su ona i njezin partner ušli u novu fazu života koja im donosi neizmjerno zadovoljstvo.

Možete li podijeliti s nama koliko se vaš život promijenio otkako ste postali roditelj?

Otkad se Iskra rodila, upoznala sam jednu skroz novu stranu svog supruga – brižniju i razigraniju, a opet odgovorniju. Dok smo bili samo nas dvoje, ta strana mi je bila nepoznata. Već je u prvim tjednima pohvatao konce očinstva i baš sam mu nedavno rekla da ne bih ni s kim drugim prolazila ova tri mjeseca nego s njim. Od samih početaka našeg odnosa znala sam da će biti odličan otac i to se i pokazalo točnim.

Foto: Instagram

Jeste li jedna od onih mama koje imaju sreće pa dijete dobro spava ili vam je san posljednjih mjeseci nepoznat?

Trebao je period privikavanja, ali ona već sad spava ''kao velika'', čak i do 9 sati u komadu, ali baš zato je spavanje po danu nepoznat pojam. Svi nam kažu da se naspavamo dok ne dođu zubići, tako da smo sretnici čija beba ima ''odrasli'' bioritam.

Koje su najveće promjene koje ste primijetili u svakodnevnom životu otkako ste postali majka?

Život s bebicom veliko je veselje. U periodu babinja nisam izlazila iz kuće osim do liječnika. Sad s Iskrom čak i putujemo i nipošto je ne doživljavamo kao prepreku, već kao puzzlu koja je nedostajala našem prijašnjem životu. Imamo sreće da se voli voziti i društvena je, uz svoje potrebe kao i svaka beba, te svugdje nosimo neizmjerno puno njenih stvari, tako da nam je to novi organizacijski pothvat.

Foto: Instagram

Zbog vašeg sudjelovanja u showu ''Brak na prvu'' bili ste u fokusu javnosti, kako usklađujete svoje privatne trenutke s interesom pratitelja?

Moje sudjelovanje u showu potpuno je suprotno mom sadašnjem životu. Bog mi je dao da postanem majka, mislila sam da se to neće dogoditi, da moje stanje zahtijeva biranje između potencijalne buduće djece i zdravlja. Gledajući nju svakodnevno, ne mogu zamisliti da sam mislila da ju neću imati. Svatko tko nas je vidio svugdje zna kako ona izgleda, no nemam želje objavljivati ju i davati ljudima mogućnost komentiranja. Tako da, za sad ju držim daleko od virtualnih pogleda i nemam želju to još mijenjati.

Kako izgleda vaša svakodnevnica s beba u kući? Stignete li obavljati poslove na društvenim mrežama?

Svakodnevica s bebom je izazovna dok suprug ne dođe s posla. Vrlo je vrijedan na poslovnom planu, što mu ostavlja manje vremena da bude s nama, no zato to nadoknadi čim pređe kućni prag. Igra se s njom i da mi prostora i vremena da obavim što ne stignem dok smo same. Srećom, bile smo i kod mojih, a sad kod svekrve, pa su oni značajno pomogli kada bi ju preuzeli kako bih se ''dovela u red''. Svaka mama zna da joj je dijete prioritet i da tek na kraju dana odahne kad joj je dijete dobro, pa tako i ja. Sve je stavljeno drugi plan dok se ne skrasimo, ali uživam u tom balončiću gdje smo samo mi i bliski ljudi. Približava se vrijeme i drugih obveza, ali za sad još malčice upijam ove njene dojenačke dane.

POGLEDAJTE VIDEO: Anđa Marić u emisiji MagNet ispričala je sve o svojoj borbi s bolešću te kako je uspjela postići neviđen napredak