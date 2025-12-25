Legendarni golman u 59. godini ponovio obranu koja ga je proslavila, pogledajte majstoriju

Postoje trenuci u sportu koji nadilaze samu igru, potezi koji se urežu u kolektivno pamćenje i postanu dio nogometne mitologije. Jedan takav trenutak dogodio se šestog rujna 1995. godine na legendarnom stadionu Wembley. U prijateljskoj utakmici između Engleske i Kolumbije, vratar gostujuće momčadi, René Higuita, izveo je obranu koja je prkosila logici i zakonima fizike, potez koji će zauvijek ostati poznat kao "škorpionski udarac".

Tko je zapravo 'El Loco'?

José René Higuita Zapata, poznatiji pod nadimkom El Loco (Luđak), puno je više od jednog akrobatskog poteza. Rođen 1966. godine u siromašnoj četvrti Medellína, Higuita je bio istinski revolucionar na poziciji vratara. Njegov stil igre "vratara-čistača" (sweeper-keeper) bio je desetljećima ispred svog vremena. Bez straha je izlazio s gol-linije, driblao protivničke napadače, sudjelovao u organizaciji napada i izvodio slobodne udarce i jedanaesterce. Tijekom karijere postigao je čak 41 pogodak, što ga svrstava među najefikasnije vratare u povijesti.

Njegov život izvan terena bio je jednako turbulentan. Bio je poznat po prijateljstvu s narkobosom Pablom Escobarom, a 1993. godine proveo je sedam mjeseci u zatvoru zbog sudjelovanja u posredovanju prilikom jedne otmice, zbog čega je propustio Svjetsko prvenstvo 1994. godine. Njegov nadimak "Luđak" stoga nije bio samo odraz njegovog stila igre, već i cjelokupne karizmatične i kontroverzne osobnosti.

Besmrtni trenutak na Wembleyju

Iako je njegova karijera bila ispunjena nevjerojatnim trenucima, obrana na Wembleyju ostaje njegov zaštitni znak. Engleski veznjak Jamie Redknapp uputio je bezopasan centaršut koji je polako padao prema kolumbijskom golu. Svaki vratar na svijetu jednostavno bi uhvatio loptu. Ali Higuita nije bio kao svaki drugi vratar. Pustio je loptu da ga preleti, bacio se naprijed i u zraku, petama, izbio loptu s gol-linije.

Stadion je zanijemio na sekundu, a zatim je uslijedila mješavina smijeha i gromoglasnog pljeska. Čak se i engleski stručni stožer na klupi nasmijao u nevjerici. "To je bio potez iz stripa, nešto što biste očekivali u 'Roy of the Rovers', a ne u stvarnom životu", prisjetio se kasnije komentator Martin Tyler.

Škorpion i dalje živi

Iako je Higuita popularizirao ovaj potez, ideju je, kako je sam priznao, dobio tijekom snimanja jedne reklame, a godinama ga je uvježbavao na treninzima. Taj udarac postao je sinonim za nogometnu kreativnost i hrabrost.

Danas, René Higuita ima 58 godina i radi kao trener vratara u svom voljenom klubu, Atlético Nacionalu. No, duh "Luđaka" još uvijek je živ. Nedavno je na jednoj humanitarnoj utakmici posvećenoj bivšem kapetanu Kolumbije Mariju Yepesu ponovno izveo svoj legendarni potez i podsjetio svijet zašto je jedan od najupečatljivijih likova koje je nogomet ikada imao.

Bio je to podsjetnik da je Higuita bio puno više od ekscentrika; on je bio pionir čije je naslijeđe utrlo put modernim vratarima koji su danas neizostavan dio igre svoje momčadi.

