Prijateljice bi mogle postati suparnice, a jedan potez zapalit će atmosferu do usijanja

U vili na Kreti osvanulo je novo jutro. Timova više nema i djevojke su svjesne da je sada sve moguće. I dok su neke sigurne u svoje osjećaje prema Savršenima koji su im isprva „dodijeljeni“, druge su jedva dočekale promjenu pravila i priliku da bolje upoznaju i onog drugog.

Odabir Savršenih glavna je tema u vili i cure na svakom koraku razglabaju tko se kome sviđa, a tko taktizira.

„Oni koji su pričali o poštenju proteklih mjesec dana, sad žele sjesti na dva stolca“, smijala se Smiljana.

„Sad je opći kaos, bit ću iskrena! Puno cura koje su ranije bile prijateljice sad se boje, svatko na svakog reži, trenutno je takva situacija“, poručila je Tena.

U vilu stižu nova pisma jer vrijeme je za spojeve jedan na jedan. Svaka djevojka itekako želi vrijeme s Karlom i Petrom, no u pismu su samo dva imena.

Ovaj put dečki su odabrali djevojke koje možda nisu u prvome planu, no itekako imaju želju probuditi ljubavne iskrice, a ljubomorne poglede ostalih primjećuju.

„Moglo se vidjeti da joj je zasmetalo što ja idem na dejt jer je odlučila da ga ona želi za sebe“, poručit će jedna odabrana dama.

A kad krenu spojevi, Petar, Karlo i dame uplovit će u jedan posve drukčiji svijet. Misteriozna igra i modno putovanje kroz vrijeme donijet će puno smijeha, pokoje priznanje, no je li to dovoljno i za ruže?

U isto vrijeme, djevojke u vili itekako su natjecateljski nastrojene i to su odlučile pokazati, a dan će se završiti novim cocktail-partyjem.

Dvije djevojke stižu sa spojeva, spremne prepričati svoje dojmove, a jedna je posebno inspirirana za priču.

„Obožavam osjećaj! Svi gledaju u mene i neka gledaju, imaju što vidjeti“, poručit će pa se odmah glasno pohvaliti kako još uvijek miriše na svog Gospodina Savršenog jer je na spoju nosila njegov sako.

„Jesi li se ljubila?“ zanimat će odmah njezine prijateljice.

„Ona ga ne zanima, u to sam sto posto sigurna. Ne može me nitko uvjeriti u suprotno. Do jučer praktički nisam znala ni da postoji, totalno je nebitna“, poručila je jedna djevojka koja je sve slušala sa strane uz podsmijeh.

Tko je oduševljen svojim danom, a tko pokazuje ljubomoru, otkrit će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', već sad na platformi Voyo u novoj epizodi 'Gospodina Savršenog'.

