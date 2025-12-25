Cristiano Ronaldo pokazao kako slavi Božić u Saudijskoj Arabiji i poslao poruku

Cristiano Ronaldo, portugalski nogometni superstar i jedan od najvećih nogometaša u povijesti, oglasio se na društvenim mrežama na Božić i pokazao kako u svom domu slavi taj blagdan u Saudijskoj Arabiji, gdje igra za Al Nassr.

Ronaldo je objavio vieo iz svog doma na kojemu je u društvu zaručnice Georgine i djece ispred božićnog drvca.

Esperança que se renova, amor que abraça, família que apoia e luz que guia. Feliz Natal 🎄 ❤️ ✨ pic.twitter.com/Gfg8FZbBke — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) December 25, 2025

"Nada koja obnavlja, ljubav koja grli, obitelj koja podržava i svjetlo koje vodi. Sretan Božić!", napisao je Ronaldo uz video.

Ronaldo igra u Saudijskoj Arabiji za al Nassr od 2023. godine, ove sezone je u devet utakmica zabio deset golova za svoj klub.

Ukupno je u karijeri zabio 955 golova.

S Al Nassrom je nedavno produžio ugovor do 2027. godine.

