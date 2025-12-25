Cristiano Ronaldo pokazao kako slavi Božić u Saudijskoj Arabiji i poslao poruku
Ronaldo objavio video iz svog doma
Cristiano Ronaldo, portugalski nogometni superstar i jedan od najvećih nogometaša u povijesti, oglasio se na društvenim mrežama na Božić i pokazao kako u svom domu slavi taj blagdan u Saudijskoj Arabiji, gdje igra za Al Nassr.
Ronaldo je objavio vieo iz svog doma na kojemu je u društvu zaručnice Georgine i djece ispred božićnog drvca.
"Nada koja obnavlja, ljubav koja grli, obitelj koja podržava i svjetlo koje vodi. Sretan Božić!", napisao je Ronaldo uz video.
Ronaldo igra u Saudijskoj Arabiji za al Nassr od 2023. godine, ove sezone je u devet utakmica zabio deset golova za svoj klub.
Ukupno je u karijeri zabio 955 golova.
S Al Nassrom je nedavno produžio ugovor do 2027. godine.
