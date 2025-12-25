FREEMAIL
Cristiano Ronaldo pokazao kako slavi Božić u Saudijskoj Arabiji i poslao poruku

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Ronaldo objavio video iz svog doma

25.12.2025.
14:08
M.G.
Planet Photos/planet/profimedia
Cristiano Ronaldo, portugalski nogometni superstar i jedan od najvećih nogometaša u povijesti, oglasio se na društvenim mrežama na Božić i pokazao kako u svom domu slavi taj blagdan u Saudijskoj Arabiji, gdje igra za Al Nassr.

Ronaldo je objavio vieo iz svog doma na kojemu je u društvu zaručnice Georgine i djece ispred božićnog drvca.

"Nada koja obnavlja, ljubav koja grli, obitelj koja podržava i svjetlo koje vodi. Sretan Božić!", napisao je Ronaldo uz video.

Ronaldo igra u Saudijskoj Arabiji za al Nassr od 2023. godine, ove sezone je u devet utakmica zabio deset golova za svoj klub.

Ukupno je u karijeri zabio 955 golova.

S Al Nassrom je nedavno produžio ugovor do 2027. godine.

POGLEDAJTE VIDEO: Modriću i Snoop Doggu se u vrhu Swanseaja pridružila i popularna baka milijarderka

