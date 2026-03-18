'Vrtoglavica na Tornju': Na visini od 60 metara otvara se poseban pogled na Grad svjetlosti

Pariz se priprema za povratak jedne od svojih jedinstvenih atrakcija. Nakon značajnog uspjeha i 24.000 posjetitelja tijekom kratkog predstavljanja prošle godine, Eiffelov toranj je od 17. ožujka 2026. ponovno otvario vrata za "Le Vertige de la Tour“ (Vrtoglavica na Tornju).

Riječ je o visećem mostu koji posjetiteljima nudi priliku za prijelaz na visini od 60 metara, pružajući izniman pogled na grad. Ova privremena instalacija, otvorena do trećeg svibnja, namijenjena je posjetiteljima koji žele doživjeti Pariz iz nove perspektive na najvišem gradskom visećem mostu u Francuskoj, piše Yahoo Travel.

Panoramski pogled

Atrakcija omogućuje šetnju mrežastom stazom dugom 40 metara, koja je rastegnuta između istočnog i zapadnog stupa Eiffelovog tornja. Na visini od gotovo 60 metara, s Parizom koji se prostire ispod, posjetitelji dobivaju jedinstven doživljaj visine i otvorenog prostora.

"Le Vertige de la Tour" konstrukcija je koju je osmislila i izvela specijalizirana tvrtka Arboricorde. Iako se iskustvo može činiti izazovnim, atrakcija je u potpunosti sigurna. Most je ograđen dvostrukim slojem isprepletene mreže koja se sastoji od više od 25.000 čvorova i ima nosivost veću od 30.000 kilograma po četvornom metru. Dodatna zaštitna mreža postavljena je kako bi spriječila pad bilo kakvih predmeta, što posjetiteljima omogućuje neometano uživanje u pogledu na grad i samu strukturu tornja.

Uvjeti pristupa

Pristup ovoj atrakciji, smještenoj na prvom katu tornja, besplatan je za sve posjetitelje koji imaju važeću ulaznicu za Eiffelov toranj. Kako bi se izbjegle gužve i osigurao nesmetan protok, potrebna je registracija na licu mjesta skeniranjem QR koda koji se nalazi u blizini same instalacije i u paviljonu Ferrié. Posjetitelji zatim odabiru slobodan termin, koji se nudi svakih 15 minuta te mogu prijaviti grupu do osam osoba.

Važno je napomenuti da na samom mostu istovremeno smiju biti najviše četiri osobe radi održavanja sigurnosnih standarda. Iskustvo je namijenjeno širokoj publici, uključujući djecu stariju od tri godine, s tim da mlađi od 12 godina moraju biti u pratnji odraslih. Zbog specifične konfiguracije i pristupa stepenicama, atrakcija nije dostupna osobama smanjene pokretljivosti. Također, iz sigurnosnih razloga, na most nije dopušteno unositi dječja kolica, prtljagu, hranu i piće, a posjetiteljicama se savjetuje izbjegavanje visokih potpetica.

Nakon prelaska mosta, posjetitelji se mogu odmoriti na prigodno uređenoj proljetnoj terasi smještenoj tik do atrakcije. Ovaj prostor nudi mjesto za opuštanje uz piće ili slasticu, uz panoramski pogled na Pariz. Terasa pruža ugodan kontrast uzbuđenju koje nudi "Vrtoglavica na Tornju" i omogućuje uživanje u ljepoti grada na mirniji način.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Američki vojnik zaljubio se u Hrvatsku tijekom Domovinskog rata: 'Bio sam u vojsci i letjeli smo preko planina i mora'