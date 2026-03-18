Val lažnih 'liječnika' hara Dubrovnikom: Zovu za 'hitne operacije' i uzimaju tisuće eura

Dubrovačka policija je tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana zaprimili 20-ak dojava građana o telefonskom pozivu osobe koja se predstavlja kao liječnik i žrtvama lažno prikazuje tešku zdravstvenu situaciju s članovima njihovih obitelji nakon čega traži novac za hitnu medicinsku operaciju.

Za sada je PU dubrovačko-neretvanska zaprimila prijavu jedne oštećene osobe koja je dovedena u zabludu i koja je, ne sumnjajući u istinitost navoda, pristala predati novac koji je imala kod sebe, a radi se o iznosu od 5 tisuća eura. Prema uputama osumnjičenika, novac je predala muškoj osobi koja je došla na njenu kućnu adresu.

Opisani način počinjenja u potpunosti se poklapa s ranijim upozorenjima policije o porastu prijevara u kojima se počinitelji lažno predstavljaju kao liječnici ili zdravstveni djelatnici. Najčešće ciljaju starije osobe, kojima izmišljaju dramatične i hitne situacije s članovima obitelji kako bi ih naveli na brzu predaju novca. Zbog sve češćih slučajeva, PU dubrovačko-neretvanska već je ranije uputila više upozorenja građanima.

Apel na veći oprez

S obzirom na okolnosti ovakvih kaznenih djela, posebice činjenicu da se u trenutku upućivanja lažnog poziva druga osumnjičena osoba često nalazi u neposrednoj blizini mjesta stanovanja potencijalne žrtve, policija ponovno poziva građane na pojačan oprez.

Građanima se savjetuje da budu sumnjičavi prema pozivima u kojima se traži hitna predaja novca, da ne postupaju prema uputama nepoznatih osoba, da pokušaju stupiti u izravan kontakt s članovima obitelji te da o svakom sumnjivom pozivu odmah obavijeste policiju na broj 192.

Iz dubrovačke policije su zahvalili svim građanima koji su policiji prijavili ovakav pokušaj prevare i dostavili korisne informacije, a također poručuju da nastavljaju s kriminalističkim istraživanjem, kojem je cilj uhititi počinitelja navedene prijevare.

