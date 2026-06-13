Još vjeruje u pomirenje? Najmlađa članica obitelji Beckham pokucala je na bratova vrata, no uzalud

Harper Beckham (14) bila je uz oca Davida Beckhama (51) dok je u Hollywoodu primao svoju zvijezdu na Stazi slavnih, no nekoliko sati nakon svečanosti našla se u središtu jedne puno tužnije obiteljske priče. Najmlađa članica obitelji Beckham navodno se nakon ceremonije uputila prema domu svog starijeg brata Brooklyna (27) u Los Angelesu, u pokušaju da obnovi narušene odnose koji već mjesecima potresaju obitelj.

Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Prema pisanju Page Sixa, Harper stigla je pred luksuznu vilu svog brata u istoj ružičastoj haljini koju je nosila na očevu velikom danu. Njezin dolazak bio je nenajavljen, a izvor blizak obitelji tvrdi da je upravo ona jedina toga dana pokušala stupiti u kontakt s Brooklynom. Međutim, susret se nije dogodio. Brooklyn Beckham i njegova supruga Nicola Peltz (31) nisu bili kod kuće pa se Harper nakon kratkog zadržavanja vratila u automobil i otišla.

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Sve se dogodilo svega nekoliko sati nakon što je David Beckham dobio svoju zvijezdu na hollywoodskoj Stazi slavnih. Na svečanosti su ga podržali supruga Victoria (52) te sinovi Romeo (23) i Cruz (21), dok je Brooklynov izostanak ponovno potaknuo nagađanja o dubokom raskolu unutar obitelji. Iako je njegov dom udaljen svega nekoliko minuta vožnje od mjesta održavanja ceremonije, nije se pojavio na jednom od najvažnijih događaja u očevu životu.

Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Podsjetimo, Brooklynov odnos s obitelji već je dulje vrijeme ozbiljno narušen. Početkom godine javno je poručio da se ne želi pomiriti s roditeljima te ih optužio da su ga godinama kontrolirali i pokušavali utjecati na njegov brak s Nicolom Peltz. Posebno je prozvao majku Victoriju zbog navodnog neprimjerenog ponašanja tijekom njegova vjenčanja 2022. godine.

Od tada je, prema pisanju stranih medija, prekinuo kontakt s roditeljima i braćom te ih blokirao na društvenim mrežama. Jaz se dodatno produbio nakon što su on i Nicola obnovili bračne zavjete na privatnoj ceremoniji na koju ostatak obitelji nije bio pozvan.