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EMOTIVNI GOVORI /

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca
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Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Posebnu poruku uputio je svojoj djeci, sinovima Brooklynu, Romeu, Cruzu i kćeri Harper

12.6.2026.
22:03
Hot.hr
Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Jedan od najuspješnijih nogometaša svoje generacije, David Beckham (51), u petak je dobio svoju zvijezdu na znamenitoj Stazi slavnih u Hollywoodu. Na svečanosti su govorili njegova supruga Victoria Beckham (52) i glumac Tom Cruise (63), koji su istaknuli njegovu iznimnu sportsku i životnu priču.

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca
Foto: John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia

Cruise, koji također ima svoju zvijezdu na Stazi slavnih prvi je imao riječ te opisao Beckhamov put od dječaka s velikim snovima do globalne sportske ikone.

„Za sve rekorde, uspjehe i priznanja, ono što me najviše impresionira jest činjenica da ga uspjeh nikada nije promijenio. Ostao je isti čovjek... Zaslužio si ovo i nitko, baš nitko, ne zaslužuje to više od tebe, prijatelju.“, kazao je Cruise. 

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca
Foto: John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia

Victoria Beckham svoj je govor započela s humorom: "Odrastajući u Engleskoj, Staza slavnih u Hollywoodu bila je nešto što ste viđali samo u filmovima. Zato sam, naravno, pretpostavila da danas dolazim ovdje primiti svoju zvijezdu za ulogu u kultnom filmu 'Spice World'“, našalila se.

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca
Foto: Matt Baron/BEI/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nakon toga govorila je o suprugovoj predanosti, ambiciji i karakteru.

„Većina ljudi Davida poznaje kao sportaša, poduzetnika i humanitarca, ali iza svih tih titula krije se čovjek kojeg oduvijek određuje njegov karakter. Svi znaju za njegovu odlučnost i ambiciju, ali ja želim istaknuti njegovu dobrotu, odanost i posvećenost ljudima koje voli.“, zaključila je Victoria Beckham.

Kada je došao red na Beckhama, zahvalio je Cruiseu na prijateljstvu i podršci.

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca
Foto: John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia

„Ti si najveća filmska zvijezda našeg vremena“, rekao je glumcu.

U jeku obiteljske svađe

Najemotivniji dio govora posvetio je obitelji: „Prije svega želim zahvaliti svojoj nevjerojatnoj obitelji, roditeljima i sestrama koji su uvijek podržavali moje snove. Victoria, moja nevjerojatna supruga već gotovo 30 godina, bez tebe ništa od ovoga ne bi bilo moguće, niti bi imalo smisla.“

Posebnu poruku uputio je svojoj djeci, sinovima Brooklynu, Romeu, Cruzu i kćeri Harper.

„Djeco, nadam se da ćete jednog dana ovdje dovesti moju unučad i ispričati im priču o dječaku koji je sanjao velike snove. Najveće postignuće u mom životu jest to što vas mogu učiniti ponosnima. Neizmjerno sam vam zahvalan i volim vas.“, kazao je.

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca
Foto: John Salangsang/Shutterstock Editorial/Profimedia

Na ceremoniji su bili prisutni i brojni prijatelji, uključujući glumicu Evu Longoriju, dok su najstariji sin Brooklyn Beckham te njegova supruga Nicole Peltz s kojima nije u kontaktu, izostali s događaja. Nakon svečanosti Beckham je otkrio svoju zvijezdu, fotografirao se s obitelji, prijateljima i obožavateljima te priznao da još uvijek ne može vjerovati da je postao dio holivudske povijesti.

David Beckham dobio zvijezdu na holivudskoj Stazi slavnih: Pozirao u društvu poznatog glumca
Foto: Frazer Harrison/Getty images/Profimedia

„Sjećam se kako sam šetao Hollywoodom i tražio zvijezde svojih idola. Sada i ja imam svoju. To je ogromna čast. Amerika mi je oduvijek puno značila“, poručio je Beckham. 

 

David BeckhamVictoria BeckhamStaza SlavnihHollywoodTom Cruise
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