Cruzu Beckhamu nedostaje brat Brooklyn: Objavio fotografije iz djetinjstva uz emotivne stihove

Cruz Beckham napravio je neočekivan potez usred jedne od najtežih faza u povijesti obitelji Beckham. Najmlađi sin Davida i Victorije Beckham na Instagramu je prvi put nakon velikog obiteljskog sukoba objavio fotografije svog otuđenog brata Brooklyna, što su mnogi protumačili kao pokušaj pomirenja, piše BBC

Emotivni stihovi koji su potaknuli nagađanja

Dvadesetogodišnji Cruz podijelio je galeriju fotografija na kojima je njegov stariji brat, 26-godišnji Brooklyn, a cijelu objavu popratio je pjesmom The River of Dreams Billyja Joela. Posebnu pažnju privukli su stihovi o “nečemu svetom što sam izgubio”, što su fanovi odmah povezali s narušenim obiteljskim odnosima.

Tetovaže koje još uvijek povezuju braću

Objava dolazi u trenutku kada je otkriveno da Brooklyn, unatoč prekidu odnosa s obitelji, i dalje ima tetovažu “brotherhood” koju je 2023. godine napravio zajedno s braćom Romeom i Cruzom.

Teške optužbe

Podsjetimo, Brooklyn je 19. siječnja na Instagramu objavio šest stranica dugu izjavu u kojoj je poručio da nema namjeru pomiriti se s obitelji. Optužio je majku Victoriju da mu je “preuzela” prvi ples na vjenčanju s Nicolom Peltz 2022. godine, dok je oca Davida optužio da mu je važnija javna percepcija i sponzorski ugovori nego vlastiti sin.

Marc Anthony: “To nije cijela istina”

U središtu skandala našao se i pjevač Marc Anthony, koji je nastupao na vjenčanju. Brooklyn tvrdi da ga je Marc pozvao na pozornicu, a zatim pozvao Victoriju da mu se pridruži, nazivajući je “najljepšom ženom u prostoriji”, što je, prema njegovim riječima, potpuno zasjenilo trenutak namijenjen mladencima. Nicola je navodno rasplakana napustila prostoriju, dok je Brooklyn izgledao “poniženo i slomljeno”.

Marc Anthony je ovih dana prvi put javno reagirao na optužbe, poručivši da je cijela situacija “iznimno nesretna”, ali i da “način na koji je prikazana – nije istina”. Istaknuo je da je dugogodišnji prijatelj obitelji Beckham te i kum Cruzu, ali nije želio ulaziti u detalje.

Dodatnu zbrku izazvale su i proturječne izjave o blokiranjima na društvenim mrežama. Cruz je ranije tvrdio da je Brooklyn blokirao cijelu obitelj, dok je Brooklyn u svojoj izjavi naveo da su ga braća “iznenada blokirala prošlog ljeta”.

Iako je Cruz ranije, zajedno s Romeom, objavio video koji su mnogi protumačili kao provokaciju upućenu Brooklynu, sadašnji potez djeluje znatno pomirljivije.

