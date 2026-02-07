David Beckham ne odustaje od sina Brooklyna unatoč teškim optužbama: Njegova objava rastužuje

Objave umirovljenog engleskog nogometaša i jednog od najpoznatijih svjetskih sportaša Davida Beckhama (50) tumače se kao suptilni pokušaji pomirenja, no Brooklyn (26) ostaje odlučan u namjeri da se distancira.

Na svom Instagram profilu, David Beckham podijelio je fotografije kopački iz svoje arhive, koje je nosio tijekom uspješne nogometne karijere. Na nekima od njih ispisana su imena njegove djece: Brooklyna te mlađih sinova Romea (23) i Cruza (20).

Brooklyn uklanja tetovaže posvećene obitelji

Davidova objava uslijedila je nakon što je Brooklyn uklonio tetovažu posvećenu ocu, što se tumači kao dodatni pokazatelj narušenih obiteljskih odnosa. Mirror navodi da je nedavno viđen s izmijenjenom tetovažom na desnoj ruci tijekom šetnje sa suprugom, glumicom i nasljednicom Nicolom Peltz (31).

Riječ je o tetovaži koja je prvotno prikazivala sidro s riječi "Tata" te natpisom "Volim te, Bust". Prema dostupnim informacijama, spomenute riječi su uklonjene, a crtež je izmijenjen te sada prikazuje tri diskretna oblika preko sidra.

"Brooklyn je podvrgnut laserskom tretmanu kako bi uklonio natpis. Želio je da nestane. S njegove strane postoji toliko povrijeđenosti i boli da ne bi bilo iskreno zadržati takvu posvetu na tijelu", izjavio je izvor za The Sun. Brooklyn je prekrio i tetovažu na prsima posvećenu majci, s natpisom "mamin dečko".

Brooklynova izjava i optužbe na račun obitelji

Unatoč Brooklynovim nastojanjima da se distancira, David i dalje ima tetovaže posvećene sinu, uključujući nadimak "Buster" na vratu. Njegova objava fotografija starih kopački tumači se kao još jedan pokazatelj da ne odustaje od odnosa sa svojom djecom.

Međutim, Brooklyn je prošlog mjeseca u javnoj izjavi jasno poručio kako se ne namjerava pomiriti s roditeljima, potvrdivši time višemjesečne glasine o nesuglasicama unutar obitelji. Istaknuo je kako je sada usredotočen na život u Sjedinjenim Američkim Državama sa suprugom Nicolom, s kojom navodno planira posvojiti dijete.

U objavi na Instagramu, Brooklyn je napisao: "Godinama sam šutio i ulagao maksimalan napor da ove stvari ostanu privatne. Nažalost, moji roditelji i njihov tim nastavili su se obraćati medijima, ne ostavljajući mi drugog izbora nego da progovorim i kažem istinu o samo nekim od laži koje su objavljene."

"Ne želim se pomiriti sa svojom obitelji. Nitko me ne kontrolira, prvi put u životu se borim za sebe. Cijeli život moji su roditelji kontrolirali narative u medijima o našoj obitelji. Namještene objave na društvenim mrežama, obiteljska događanja i neiskreni odnosi bili su sastavni dio života u koji sam rođen", dodao je.

'Brend Beckham je na prvome mjestu'

Brooklyn je iznio i daljnje optužbe na račun svoje obitelji, tvrdeći kako su im javna slika i promocija prioritet. "Nedavno sam se vlastitim očima uvjerio koliko su daleko spremni ići kako bi u medije plasirali bezbrojne laži, uglavnom na štetu nevinih ljudi, samo da bi sačuvali vlastitu fasadu, ali vjerujem da istina uvijek izađe na vidjelo", napisao je.

"Mojoj obitelji su javna promocija i sponzorstva iznad svega. Brend Beckham je na prvome mjestu. Obiteljska 'ljubav' određuje se prema tome koliko objavljujete na društvenim mrežama ili koliko brzo ostavite sve kako biste se pojavili na obiteljskom fotografiranju, čak i ako je to na štetu naših profesionalnih obveza. Godinama smo se trudili pojavljivati i pružati podršku na svakoj modnoj reviji, svakoj zabavi i svakoj medijskoj aktivnosti kako bismo pokazali 'našu savršenu obitelj'. Ali onaj jedan put kada je moja supruga zamolila moju majku za pomoć u spašavanju pasa tijekom požara u Los Angelesu, moja majka je to odbila", otkrio je.

"Narativ da me supruga kontrolira potpuno je obrnut. Veći dio života kontrolirali su me roditelji. Odrastao sam s ogromnom tjeskobom. Prvi put u životu, otkako sam se udaljio od obitelji, ta tjeskoba je nestala", zaključio je Brooklyn, dodavši kako su on i njegova supruga napokon pronašli mir i sreću.

