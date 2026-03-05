Bivša zvijezda Dinama otkrila nepoznati detalj o Georgu Kochu: 'Zbog toga je na nas ostavio utjecaj'

Vijest o smrti nekadašnjeg vratara Georga Kocha rastužila je mnoge u nogometnom svijetu, a posebno navijače Dinama. Nakon gotovo tri godine hrabre borbe s rakom gušterače, Georg Koch preminuo je u 55. godini života. Iako je u Zagrebu proveo relativno kratko vrijeme, samo jednu sezonu, Georg Koch ostavio je snažan trag među navijačima i u svlačionici kluba...

Koliko je bio omiljen među navijačima najbolje se vidjelo kada su mu, nakon što je objavio da vodi tešku životnu bitku, navijači na utakmici razvili poruku podrške “Koch s nama”. Njegov izravan karakter i posebna povezanost s atmosferom stadiona dodatno su ga približili navijačima.

Bio je obožavan među navijačima. Georg Koch je bio pravi, istinski zaljubljenik u nogomet i to je ono što ga je obilježilo. Pamtimo i uvijek ćemo pamtiti Kochovu dobru stranu. Georg Koch je bio istinski profesionalac, lider. Na sve nas je na utakmicama ostavio utjecaj jer je davao maksimum. Georg Koch nas je tjerao da dajemo sve od sebe, tjerao nas je na više, da probijamo granice. Imao je tu crtu u sebi. Josip Tadić za Net.hr.

Tko je bio Georg Koch? Navijači Dinama su ga obožavali, njegove riječi o Maksimiru zauvijek će se pamtiti

Svojedobno je to sažeo u rečenici koja se i danas pamti:

"Kada uđete na stadion, ovdje miriše na nogomet, volim ovaj Maksimir. U WC-u je miris znoja, dima i urina bezbroj generacija koje su gradile klub", ispalio je svojevremeno legendarnu rečenicu Koch i tako kupio navijače Dinama za sva vremena. Pamti se i ono trčanje s peharom Kupa Hrvatske na Poljudu preko pola igrališta prema jugozapadnoj tribini, kavezu, na kojem su bili smješteni Bad Blue Boysi, kako bi slavio s njima.

O uspomenama na Kocha, njegovoj osobnosti i vremenu koje su proveli zajedno u Dinamu razgovaramo s njegovim bivšim suigračem, napadačem Josipom Tadićem.

"Otišao je naš Georg Koch. Svi kad smo čuli da je bio bolestan, sve nas je to pogodilo. I evo, nažalost, došao je taj dan kad Georg Koch više nije među nama. Bojali smo se, pribijavali ovog dana, trenutka, iako se Georg Koch hrabro borio protiv opake bolesti. Svakako tužna vijest. Svi koji smo s njim igrali, svi koji smo s Kochom dijelili svlačionicu, svi smo potreseni. Georg Koch je bio jedan pozitivan lik, pravi profesionalac, lider u svlačionici. Tužan dan", govori za portal Net.hr Josip Tadić.

"Da, pamti se. Bio je obožavan među navijačima. Georg Koch je bio pravi, istinski zaljubljenik u nogomet i to je ono što ga je obilježilo. Pamtimo i uvijek ćemo pamtiti Kochovu dobru stranu. Georg Koch je bio istinski profesionalac, lider. Na sve nas je na utakmicama ostavio utjecaj jer je davao maksimum. Georg Koch nas je tjerao da dajemo sve od sebe, tjerao nas je na više, da probijamo granice. Imao je tu crtu u sebi", zaključio je Josip Tadić.

