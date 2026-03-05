Svjedočanstva iz epicentra uništavanja: 'Broj eksplozija, što se događa - to je nevjerojatno!'

Iranski glavni grad, Teheran, pod teškim je napadima od početka napada 28. veljače. SAD i Izrael nastavljaju ciljati vojne i političke lokacije u zemlji, s ciljem slabljenja iranskog režima.

U napadima su, međutim, pogođena i druga područja, a prema iranskim dužnosnicima, u subotu je ubijeno više od 160 ljudi, uključujući djecu. Bijela kuća je izjavila da istražuje taj indicent, ali da ne cilja civile. A neki od njih ispričali su za BBC kako izgleda život pod svakodnevnim američkim borbardiranjem.

"Broj eksplozija, razaranja, što se događa - to je nevjerojatno", kaže Salar čije je ime promijenjeno radi zaštite identiteta.

Neki Iranci kažu da su uslijed stalnih napada u strahu za svoje obitelji. Drugi govore da je iranski režim taj koji je zastrašujuć i nadaju se da zemlja ima bolju budućnost.

'Boje se vlastitih sjena'

U prvom valu napada ubijen je iranski vrhovni vođa ajatolah Ali Hamenei, ali zračni napadi nisu popustili ni danima kasnije.

"Svaki dan se činio kao mjesec dana. Broj napada je toliko velik“, kaže Salar. Dodaje da se njegova cijela kuća tresla od nedavnog zračnog napada.

Međunarodnim novinskim organizacijama često se odbijaju vize za Iran pa to ozbiljno ograničava sposobnost prikupljanja informacija o tome što se događa u zemlji. Otežavaju i nestanci interneta.

Poznato je da većina Iranaca ostaje u kućama, a izlaze samo po namirnice. Režim je, čini se, pojačao sigurnosnu prisutnost na ulicama. Iranci to vide kao odgovor na neslaganje iskazano nakon ajatolahove smrti.

"Kontrolne točke su posvuda. Boje se vlastitih sjena. Čekamo veliki trenutak, posljednji trenutak, kada ćemo svi izaći i pobijediti.", kaže jedan 25-godišnji student u Teheranu. Cijene osnovnih namirnica poput jaja i krumpira su naglo porasle, a redovi za benzin i kruh "su nevjerojatni", dodaje.

'Svaki dan šalju SMS poruke upozorenja'

Druga stanovnica Teherana za BBC kaže da je većina trgovina zatvorena. Supermarketi i pekare su otvorene, neki bankomati rade. Teheran se čini praznim - svatko tko napušta dom mora imati 'hitan razlog', dodaje.

"Prvog dana ljudi su skandirali i svi su izgledali sretno. Ali sada su okolo policijske snage", kaže ona.

Salar je opisao prijetnje sigurnosnih snaga zbog progovaranja protiv režima u zemlji. Kaže da iranske sigurnosne snage jasno iznose svoje zahtjeve.

"Svaki dan šalju SMS poruke upozorenja da će se s nama oštro obračunati ako izađemo van. Stigla je poruka da ako itko od vas izađe i prosvjeduje, 'smatrat ćemo vas izraelskim kolaboracionistima'", kaže.

Vjeruje da je ton poruke sugerirao da će se sa svakim tko ne posluša obračunati nasilno ili čak ubiti.

Nestanci interneta i otežana komunikacija s najbližima

BBC Persian je razgovarao I s Kavehom, čije je ime također promijenjeno, a živi u Zanjanu, gradu oko 275 km sjeveroistočno od Teherana, koji je također bio meta napada.

"U prva tri dana naš je grad bio teško bombardiran. Živimo u području gdje nam stalno prelijeću borbeni zrakoplovi", kaže. Dodaje da je nakon izbijanja rata nebo stalno bilo oblačno - stupovi dima uzdizali su se s mjesta zračnih napada. Sliku opisuje kao "istovremeno lijepu i užasavajuću".

Nestanci interneta Irancima su izuzetno otežali kontaktiranje s voljenima. Kaveh kaže da su mu, uz preživljavanje, najveće brige bile održavanje kontakta s obitelji i prijateljima te pristup pouzdanim vijestima. Prvog dana napada prekinula mu se internetska veza oko podneva, prisjeća se, i dva dana se nije mogao vratiti na internet.

I Kaveh i Salar koriste virtualne privatne mreže (VPN-ove) koje im omogućuju pristup internetskim stranicama koje je blokirala iranska vlada, ali to nije lak zadatak. Kad se ipak poveže na internet, Kaveh pokušava pomoći "prijateljima izvan Irana koji nemaju vijesti od svojih obitelji - da dobiju ažuriranja ili proslijede poruke".

'Monarhisti ne znaju što proživljavamo'

Zbog teške sigurnosne situacije u Iranu, nije moguće procijeniti reakciju većine naroda na smrt vrhovnog vođe. Dok su neki izašli na ulice slaviti, drugi su sudjelovali u javnim izrazima žalosti koje su predvodile vlasti.

Kavehu je u početku bilo teško povjerovati u vijest o Hamneijevom ubojstvu. Oduvijek je zamišljao da će se tog trenutka osjećati sreća, ali nije bilo tako.

"Gotovo sve godine mog života i životi milijuna poput mene bili su uništeni, a tisuće su izgubile živote - a ipak je on sam uklonjen s mjesta događaja u jednom trenutku, [što] me istinski razljutilo", kaže. Dodaje da nije očekivao slavlje na ulicama zbog vijesti o smrti vrhovnog vođe.

"Atmosfera u gradu nakon napada bila je vrlo stroga po pitanju sigurnosti. Još uvijek jest. Sumnjam da će itko od nas ikada biti isti kao prije“, kaže Salar. Dodaje da su mnogi ljudi jako pod stresom.

"Oni u inozemstvu, posebno monarhisti“, kaže - misleći na pristaše sina bivše iranske kraljevske obitelji koji su podržali američku i izraelsku vojnu akciju - "zaista ne znaju što proživljavamo. Nadam se da nikada neće morati“.

Kaveh kaže kako osjeća da rat "neće završiti tako brzo kao što smo mislili", ali da njegova nada unatoč tome nije oslabila.

"Ako ništa drugo, svakim danom jača", kaže.

Napominje da ne zna što će se dogoditi nakon američko-izraelske operacije. Ipak, dodaje da bi se bez nje "sigurno dogodilo nešto gore".

"Ovako barem još postoji šansa za život i za sutra", zaključuje.

