Policija nakon okršaja Rijeke i Hajduka objavila koliko je navijača privela
Jadranski derbi Rijeke i Hajduka u četvrfinalu Kupa nije prošao bez incidenata
Hajduk je u srijedu navečer dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3-2 i plasirala se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.
Utakmica je odigrana pred 7355 gledatelja na stadionu i nije prošla bez incidenata.
Navijači su na tribine unijeli pirotehnička sredstva, a zbog bakljade gostujućih navijača, Torcide, u drugom poluvremenu utakmica je prekinuta na nešto manje od 10 minuta.
Policija je nakon utakmice objavila izvješće u kojemu stoji da je privedeno ukupno 7 navijača (2 gostujuća i 5 domaćih).
POGLEDAJTE VIDEO: Kahlina u razgovoru za Net.hr otkrio smeta li ga što ga Dalić ne zove u reprezentaciju