EPILOG DERBIJA /

Policija nakon okršaja Rijeke i Hajduka objavila koliko je navijača privela

Policija nakon okršaja Rijeke i Hajduka objavila koliko je navijača privela
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Jadranski derbi Rijeke i Hajduka u četvrfinalu Kupa nije prošao bez incidenata

5.3.2026.
10:42
M.G.
Nel Pavletic/PIXSELL
Hajduk je u srijedu navečer dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3-2 i plasirala se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Utakmica je odigrana pred  7355 gledatelja na stadionu i nije prošla bez incidenata.

Navijači su na tribine unijeli pirotehnička sredstva, a zbog bakljade gostujućih navijača, Torcide, u drugom poluvremenu utakmica je prekinuta na nešto manje od 10 minuta.

Policija je nakon utakmice objavila izvješće u kojemu stoji da je privedeno ukupno 7 navijača (2 gostujuća i 5 domaćih).

