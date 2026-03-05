Policija nakon okršaja Rijeke i Hajduka objavila koliko je navijača privela

Hajduk je u srijedu navečer dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3-2 i plasirala se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Utakmica je odigrana pred 7355 gledatelja na stadionu i nije prošla bez incidenata.

Navijači su na tribine unijeli pirotehnička sredstva, a zbog bakljade gostujućih navijača, Torcide, u drugom poluvremenu utakmica je prekinuta na nešto manje od 10 minuta.

⚽️6⚽️U 22,15 završila utakmica @NKRijeka & @hajduk na Rujevici

▶️Privedeno ukupno 7 navijača (2 gostujuća i 5 domaćih)

▶️U tijeku razilazak posjetitelja i preprata gostujućih navijača✅

📢Završno priopćenje slijedi po dovršetku svih radnji✅ https://t.co/No1Usa4Sum pic.twitter.com/KiBDGoCjnA — MUP-RH (@mup_rh) March 4, 2026

Policija je nakon utakmice objavila izvješće u kojemu stoji da je privedeno ukupno 7 navijača (2 gostujuća i 5 domaćih).

