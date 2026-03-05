Poraz na Rujevici razotkrio ozbiljne probleme Hajduka, evo o čemu se radi

Hajduk je u srijedu u spektakularnoj utakmici na Rujevici izgubio od Rijeke 3:2 u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa i ispao iz igre za trofej koji bi mu donio ulazak u Europu. Bila je to 'luda' utakmica, puna tenzija, u kojoj je Hajduk dva puta vodio da bi sve prosuo debelo u sudačkoj nadoknadi, u 109. i 110. minuti.

Rokas Pukštas je u 25. minuti postigao pogodak za vodstvo Hajduka. Rijeka je izjednačila u 57. minuti, a uspješan izvođač kaznenog udarca bio je Tiago Dantas. U petoj minuti sučevog dodatka Roko Brajković je pogodio za novo vodstvo Hajduka. Preokret i plasman Rijeci donijeli su Toni Fruk pogotkom u 19. minuti dodatka te Gabrijel Rukavina koji je postigao pogodak u 20. minuti dodanog vremena.

Ovaj poraz jako je bolan za Hajduk jer Bijeli već ove nedjelje u SHNL-u igraju novi derbi, protiv najvećeg rivala Dinama i sada, poslije ispadanja iz Kupa, je atmosfera narušena i Bijeli u utakmicu koju ne smiju izgubiti ako žele ostati u utrci za naslov ulaze ozbiljno poljuljani.

Uništeno samopouzdanje

Nakon bolnog poraza na Rujevici, Hajduk u derbi s Dinamom ulazi emocionalno ispražnjen i poljuljanog samopouzdanja. Teško je vjerovati da će se ekipa uspjeti oporaviti od ovakvog šoka do nedjelju. Dodatan problem je i to što je Adrion Pajaziti zaradio izravni crveni karton i sigurno propušta derbi, što je veliki udarac. U kaosu nkon utakmice isključen je i trener Gonzalo Garcia, zbog prigovora sucu, te tek treba vidjeti hoće li i on biti suspendiran. To su ogromni udarci za Hajduk.

Napad daje nadu, obrana ne

Jedna stvar koju je Hajduk pokazao na Rujevici, a koja može veseliti navijače je to što su Bijeli izgledali opasno u napadu. Rokas Pukštas jevzabio gol i dokazao da može svakome raditi velike probleme, a i Rebić je na tragu svoje prave forme. Igra prema naprijed može buditi optimizam, ali obrana definitivno ne. Pobjednički gol Rijeke, koji je postignut nakon što je cijela obrana Hajduka stajala previsoko, otkrio je veliku taktičku naivnost Bijelih i ranjivost koju će Dinamo sigurno pokušati iskoristiti.

Psihološki slom protiv mentalne čvrstine

Utakmica na Rujevici pokazala je ogromnu razliku između Hajduka i Rijeke koja je u konačnici bila presudna, a riječ je o mentalnoj spremnosti. Za razliku od Rijeke, koja se odbijala predati kada se činilo da je sve izgubljeno, Hajduk je pokazao veliku dekoncentraciju koja ga je odvela u poraz. Dva puta voditi u ovakvoj utakmici i na kraju izgubiti ukazuje da duboke probleme, zbog kojih ekipa puca pod pritiskom u ključnim trenucima.

Torcida ne pomaže

Torcida, strastveni navijači Hajduka, i u ovoj su se utakmici "zaigrali" i kumovali porazu Bijelih. Velika bakljada Torcide u drugom poluvremenu prekinula je susret na više od deset minuta, što je rezultiralo sudačkom nadoknadom koja je na kraju trajala dvadeset minuta, a baš je to dodatno vrijeme dalo Rijeci priliku za povratak iz mrtvih. Sličnu stvar je Torcida napravila i u posljednjem derbiju s Dinamom na Maksimiru, kada su bakljadom i prekidom koji je uslijedio napravili 'medvjeđu' uslugu svom klubu.

