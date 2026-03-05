Sam riješio svoj slučaj: Radoznali kriminalac zabio nezapamćeni autogol i završio u zatvoru

Neimenovani 43-godišnjak iz poljskog Lodza upisao se zlatnim slovima u tekicu za njega zaduženog inspektora jer je na nesvakidašnji način sam riješio svoj slučaj.

Naime, radoznali je muškarac prije desetak dana nazvao dežurnog policajca u Policijskoj upravi okruga Lask te ga ̧je upitao zašto je naveden na policijskoj web stranici kao tražena osoba.

Junaka ove bizarne priče je zanimalo je li možda u pitanju greška, nakon čega je ispunio molbu dežurnom policajcu te se zadržao na navedenoj adresi do dolaska patrole.

Jednom kada je policajcima otvorio vrata, smjesta je uhićen jer je računalni sustav potvrdio da je tražen zbog krađa te će sada, u skladu s odlukom suda, narednih 75 dana provesti u zatvoru, rečeno je na službenoj stranici Policijske uprave okruga Łask.