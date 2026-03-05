FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
NIJE MU LAKO /

Pogledajte kako je Hajduk stao na stranu igrača kojem navijači prijete: Isključili su i komentare

Pogledajte kako je Hajduk stao na stranu igrača kojem navijači prijete: Isključili su i komentare
×
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Navijači Hajduka bili su nemilosrdni nakon utakmice

5.3.2026.
11:44
Sportski.net
Nel Pavletic/PIXSELL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

U ludom Jadranskom derbiju i sudačkoj nadoknadi o kojem će se dugo pričati, Rijeka je pobijedila Hajduk 3:2 i plasirala se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa

Navijači Hajduka bili su nemilosrdni nakon utakmice, a najviše je kritika dobio Filip Krovinović koji je dobio i veliki broj prijetnji. Navijači nisu bili zadovoljni njegovim partijama, a posebice ga krive zbog pogotka kojim je Rijeka izjednačila duboko u nadoknadi.

Službeni Hajdukov profil na Instagramu dao mu je podršku objavom koja glasi: "Preko trnja i kamenja, brani boje naših zastava!"

 

 

 

Također, Hajduk je isključio komentare na toj objavi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Formulu 1 ekskluzivno pratite na RTL-u i platformi Voyo! Tko će biti najbrži na svijetu?

HajdukHnk RijekaHrvatski KupFilip Krovinović
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx