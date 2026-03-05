Pogledajte kako je Hajduk stao na stranu igrača kojem navijači prijete: Isključili su i komentare
U ludom Jadranskom derbiju i sudačkoj nadoknadi o kojem će se dugo pričati, Rijeka je pobijedila Hajduk 3:2 i plasirala se u polufinale Hrvatskog nogometnog kupa.
Navijači Hajduka bili su nemilosrdni nakon utakmice, a najviše je kritika dobio Filip Krovinović koji je dobio i veliki broj prijetnji. Navijači nisu bili zadovoljni njegovim partijama, a posebice ga krive zbog pogotka kojim je Rijeka izjednačila duboko u nadoknadi.
Službeni Hajdukov profil na Instagramu dao mu je podršku objavom koja glasi: "Preko trnja i kamenja, brani boje naših zastava!"
Također, Hajduk je isključio komentare na toj objavi.
