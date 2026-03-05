FREEMAIL
'BOMBA' IZ ITALIJE /

Je li moguće: Modrić se vraća u Real Madrid? Na pomolu senzacionalni transfer

Foto: Piero CRUCIATTI/AFP/Profimedia

Modrićev dolazak, očekivano, ovisi o odluci predsjednika Reala Florentina Pereza

5.3.2026.
13:06
M.G.
Piero CRUCIATTI/AFP/Profimedia
Luka Modrić (40) mogao bi se vratiti u Real Madrid sljedeće sezone, objavili su talijanski mediji.

Priču je objavio talijanski Tuttosport, a u njoj piše da je trener Milana Massimilliano Allegri spreman prihvatiti poziv Realovog predsjednika Florentina Pereza i od sljedeće sezone preuzetu 'Kraljevski klub',  ali samo ako mu se ispune dva uvjeta.

Prvi uvjet je da s njim u adrid stigne francuski veznjak Adrien Rabiot, a drugi je da u Real stigne i Modrić, ali ne kao igrač.

Modrić u stožeru, ne na terenu

Prema planu, Allegri ne vidi Modrića kao igrača, već kao ključnu figuru svog stručnog stožera. Ideja je da se četrdesetogodišnji Modrić, koji i u poznim godinama briljira u dresu Milana, na kraju sezone umirovi i preuzme ulogu pomoćnika. Allegri smatra da bi Modrićevo iskustvo, autoritet i poznavanje kluba bili neprocjenjivi za vođenje svlačionice i taktičku pripremu.

Iskusni vođa

va priča stiže u trenutku kada Real Madrid traži stabilnost nakon otkaza Xabiju Alonsu i privremenog rješenja s Álvarom Arbeloom. Pérez sada navodno želi provjerenog, iskusnog trenera poput na Carla Ancelottija, a Allegri se savršeno uklapa u taj profil.

Luka ModrićReal MadridMilan
