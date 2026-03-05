Je li moguće: Modrić se vraća u Real Madrid? Na pomolu senzacionalni transfer

Luka Modrić (40) mogao bi se vratiti u Real Madrid sljedeće sezone, objavili su talijanski mediji.

Priču je objavio talijanski Tuttosport, a u njoj piše da je trener Milana Massimilliano Allegri spreman prihvatiti poziv Realovog predsjednika Florentina Pereza i od sljedeće sezone preuzetu 'Kraljevski klub', ali samo ako mu se ispune dva uvjeta.

Prvi uvjet je da s njim u adrid stigne francuski veznjak Adrien Rabiot, a drugi je da u Real stigne i Modrić, ali ne kao igrač.

Modrić u stožeru, ne na terenu

Prema planu, Allegri ne vidi Modrića kao igrača, već kao ključnu figuru svog stručnog stožera. Ideja je da se četrdesetogodišnji Modrić, koji i u poznim godinama briljira u dresu Milana, na kraju sezone umirovi i preuzme ulogu pomoćnika. Allegri smatra da bi Modrićevo iskustvo, autoritet i poznavanje kluba bili neprocjenjivi za vođenje svlačionice i taktičku pripremu.

Newspapers in Italy claim that Milan head coach Massimiliano Allegri would want to bring both Adrien Rabiot and Luka Modric with him to Real Madrid if he were to accept an offer from Florentino Perez in the near future. pic.twitter.com/zGBy1reffN — Football Italia (@footballitalia) March 5, 2026

Iskusni vođa

va priča stiže u trenutku kada Real Madrid traži stabilnost nakon otkaza Xabiju Alonsu i privremenog rješenja s Álvarom Arbeloom. Pérez sada navodno želi provjerenog, iskusnog trenera poput na Carla Ancelottija, a Allegri se savršeno uklapa u taj profil.

