Navijači Hrvatske u ekstazi: Daliću stigla sjajna vijest iz Manchestera

Mateo Kovačić vratio se treninzima s Manchester Cityjem, nakon što je dugo izbivao s travnjaka zbog oporavka od ozljede.

U utorak su objavljene fotografije koje su potvrdile ono čemu su se navijači nadali, a vijest predstavlja ogromno ohrabrenje kako za trenera Pepa Guardiolu u ključnom dijelu sezone, tako i za izbornika hrvatske nogometne reprezentacije Zlatka Dalića uoči nadolazećeg Svjetskog prvenstva.

Brži povratak

Fotografije s trening kampa koje prikazuju Kovačića u punom angažmanu, čak i u duelu za loptu, stigle su kao veliko, ali jako ugodno, iznenađenje.

Njegov povratak u puni trenažni proces dogodio se osjetno ranije nego što se predviđalo. Sam menadžer Pep Guardiola nedavno je izjavio kako hrvatskog veznjaka očekuje na raspolaganju tek u "posljednjem dijelu sezone", a sada se čini da će se 'Kova' vratiti puno ranije.

Duga borba

Kovačićeva kalvarija započela je još krajem prošle sezone zbog kroničnih problema s Ahilovom tetivom. U lipnju 2025. podvrgnut je prvoj operaciji, zbog koje je propustio cijele ljetne pripreme i FIFA Svjetsko klupsko prvenstvo. Nakon mukotrpnog oporavka, na teren se nakratko vratio u listopadu, upisavši svega dva nastupa s klupe u utakmicama protiv Bournemoutha i Villarreala u Ligi prvaka, odigravši ukupno samo 37 minuta.

Međutim, bol se ubrzo vratila. Detaljni pregledi otkrili su komplikaciju u vidu kalcifikacije na operiranom području gležnja, što je zahtijevalo novi, korektivni zahvat sredinom studenog. Uslijedila je nova duga stanka od gotovo četiri i pol mjeseca, tijekom koje je propustio tridesetak utakmica za svoj klub.

POGLEDAJTE VIDEO: Sto dana prije Svjetskog prvenstva nogomet je u sjeni rata: Navijači strahuju od širenja