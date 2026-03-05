Liječnici su ignorirali njene simptome punih sedam godina: 'Slušajte tijelo i tražite pretrage'

Liječnici su samo ljudi i nisu nepogrešivi, ali ponekad ostaje nedorečeno što su ipak mogli previdjeti. Caroline Padmore (36), učiteljica i majka jednogodišnjeg sina Lea iz Timperleyja u Greater Manchesteru u Ujedinjenom Kraljevstvu, punih je sedam godina više puta dolazila na hitnu pomoć zbog bolova u trbuhu koji su je ponekad dovodili do kolapsa.

Ipak, liječnici su propustili primijetiti tumor veličine naranče koji je rastao u njezinu tijelu. Ta kobna pogreška dovela je do toga da više ne može imati više djece.

Nakon više godina zdravstvenih problema koje su liječnici umanjivali, Caroline je ipak uspjela zatrudnjeti.

"Rodila sam Lea u listopadu 2024., a bol se ponovno pojavila u prosincu", kaže Caroline. "Tjedan dana kasnije otišla sam liječniku obiteljske medicine jer bol nije prestajala, a počela sam i povraćati. Liječnik mi je pregledao trbuh i poslao me u bolnicu gdje su napravili ultrazvuk i CT. Tada su otkrili tu ‘neugodnu’ stvar koja se proširila po cijelom mom trbuhu."

U siječnju 2025. napravljena je biopsija, a dva tjedna kasnije dijagnosticiran joj je rak jajnika koji se u međuvremenu proširio i na druge organe.

"Osjećala sam se ukočeno. Kao da sam izašla iz vlastitog tijela", prisjeća se Caroline. Operacija u veljači uključivala je uklanjanje jajnika, maternice, jajovoda, slijepog crijeva, dijelova jetre, dijafragme, potrbušnice i brojnih drugih dijelova tumora, nakon čega je uslijedila ileostoma (izvođenje dijela crijeva na površinu trbuha) i kirurški izazvana menopauza, piše Profimedia.

"Sjećam se trenutka kada su mi rekli da će ukloniti sve moje reproduktivne organe – izgubila sam kontrolu i briznula u plač. Moj partner i ja već smo tada planirali drugo dijete", kaže drhtavim glasom.

Tijekom kemoterapije, iako je zadržala većinu kose, izgubila je obrve i trepavice. "Pogled na trudnice i djecu i dalje mi teško pada. Ponekad zdravstveni djelatnici kažu i neprimjerene stvari, što mi dodatno otežava cijelu situaciju", dodaje Caroline.

U kolovozu 2025. stanje joj se pogoršalo, a spasila ju je hitna operacija crijeva u posljednji trenutak.

"Da nisam pristala na operaciju, umrla bih. Mama i partner inzistirali su da me odvezu u bolnicu i to mi je spasilo život", priznaje Caroline.

Danas redovito ide na ultrazvučne preglede i krvne pretrage te uzima terapiju. Nada se da će liječnici uspjeti zaustaviti širenje karcinoma.

"Savjetujem svim ženama da slušaju svoje tijelo i da traže od liječnika sve više pretraga", poručuje Caroline.

Njezina priča dokaz je da ponekad treba vjerovati onome što nam vlastito tijelo pokušava reći kada nešto nije u redu.

