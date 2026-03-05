FREEMAIL
IZNAJMLJIVAČI SPUŠTAJU CIJENE /

Dalmaciju u veljači posjetilo 50.000 turista: 'Volimo priuštiva putovanja'

U veljači je u Splitsko-dalmatinskoj županiji odmaralo 50 tisuća turista. Ostvarili su oko 150 tisuća noćenja. Mnogi žele iskoristiti povoljnije cijene i manju gužvu u odnosu na glavnu sezonu. Prvi veći val domaćih i inozemnih gostiju očekuje se oko Uskrsa. Iznajmljivači su počeli spuštati cijene na platformama za rezervaciju smještaja, jer strahuju da će interes biti manji, ali ima i onih u turističkom sektoru koji će dignuti cijenu.

5.3.2026.
17:26
RTL Danas
Splitsko-dalmatinska županijaTuristička SezonaTuristiIznajmljivaci
