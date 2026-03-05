Zašto sve više ljudi napušta Novi Zeland? Pobjegla je čak i bivša premijerka

PORAZNO /

Poznati su jer se ondje snimao Gospodar prstenova, znaju ih po čudesnoj prirodi, a zaštitni znak im je ptica kivi. Makar, ovih dana zaštitni znak im je nešto drugo - masovno napuštanje zemlje. BBC piše da svaki dan Novi Zeland napusti barem 180 ljudi.

Situacija je toliko loša da je s Novog Zelanda otišla i bivša premijerka Jacinda Ardern. Ona i njezina obitelj viđeni su kako razgledavaju kuću u Sydneyu, a onda se otkrilo da su se u Australiju trajno preselili.

Jacinda nije jedina. Prošle godine kofere je skupilo i otišlo 66 tisuća Novozelanđana. Razloga je više. Hrana im je sve skuplja, plaće to ne prate, a renta i cijene stanova su išle gore. Bore se i s visokom nezaposlenošću kakva nije viđena od Covida. Zato većina seli u Australiju, gdje mogu zarađivati puno više.