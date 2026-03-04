Sisački monstrum u sudnici iznenadio pravnim rječnikom: 'Prestanite plašiti narod sa mnom'

SRĐAN MLAĐAN /

'Prestanite plašiti narod sa mnom', kaže danas jedan od najzloglasnijih hrvatskih ubojica svih vremena. Počelo je suđenje Srđanu Mlađanu, koji bi na slobodu trebao iduće godine. Sada mu se sudi jer je iz zatvora navodno poticao na otmice i ubojstva, što je otkrila ekipa Dosjea Jarak. Trostruki ubojica sada traži svjedočenje Andrije Jarka, a za suđenje se očito dobro pripremio jer je govorio o nekoherentnosti, sofizmima i emanaciji.