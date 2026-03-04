Bi li Glavina pizzu platio 18 eura i što Hrvatska može ponuditi osim apartmana: 'Tu se moramo potruditi'

Gdje će sljedeće putovati, više od 54 posto ljudi bira isključivo prema cijenama. Ministar Tonči Glavina zato za Direkt kaže: o cijenama će nam ovisiti sezona. U Berlinu se održava svjetski sajam turizma. Ondje su stigli turistički vodiči i putne agencije s Fijija, Maldiva, Zanzibara, Indije. Ondje je stigao i naš Rikardo Stojkovski. S ministrom Glavinom razgovarao je o cijenama pizze, apartmana i o tome što nas čeka u novoj sezoni.

Dosta se govori o održivom turizmu; jesu li cijene održive?

Prema nedavnom istraživanju Europske putničke komisije, prepoznati smo kao jedna od pet najodrživijih turističkih destinacija u Europi. To nam je jako bitno jer se upravo na taj način diferenciramo od drugih tržišta; tada možemo svoje usluge eventualno naplatiti u premium segmentu. O cijenama govorimo već dvije godine.

Biste li Vi platili pizzu 18 eura?

Ovisi o destinaciji, ne trebamo generalizirati, ali svakako moramo napraviti dodatni iskorak što se tiče cijena. To smo jasno komunicirali i ove i prethodne zime. Istraživanje njemačkog instituta Reiseanalyse kaže da je broj gostiju koji o destinaciji odlučuju ovisno o cijenama ove godine narastao za dodatnih osam posto. Sada više od 54 posto gostiju bira destinaciju isključivo prema cijeni. Mislim da je to dovoljno jasna uputa cijelom našem sektoru što treba napraviti. Ili spustiti cijene ili – što ja preferiram i što je u turizmu najprihvatljivije – ako ćemo zadržati postojeće cijene, moramo podignuti razinu usluge ulaganjem u ljude, imovinu ili neki drugi dio ponude. Ne moramo biti najjeftiniji, ali svakako moramo nuditi dobar odnos cijene i kvalitete.

Ali ne moramo biti ni najskuplji?

Apsolutno, ne smijemo biti najskuplji, nego uvijek moramo tražiti svoju turističku nišu. Vjerujem da možemo sve to skupa odraditi jako dobro jer će o tome ovisiti realizacija ove turističke godine.

Što trebamo ponuditi osim apartmana?

Destinacija je sve. Hrvatska je jako puno narasla u svojoj ponudi, ne samo što se tiče kvalitete smještaja, nego i kvalitete cjelokupne turističke ponude. Same brojke iz prošle godine potvrđuju da smo na jako dobrom putu: rast turističkog prometa u predsezoni te značajan rast u postsezoni. To ne bismo mogli imati da nismo razvili dodatne turističke proizvode koji nisu samo „sunce i more”. Najveći izazov su ponuda te odnos cijene i kvalitete. Tu se moramo potruditi i vjerujem da možemo imati kvalitetne rezultate.

Rekli ste da vlada velika neizvjesnost zbog situacije na Bliskom istoku; možemo li očekivati manji broj gostiju, možda i zbog previsokih cijena?

Situacija na Bliskom istoku je nezahvalna jer su to točke dolaska cijeloga svijeta u Hrvatsku. To je definitivno nedostatak, no ono što je dobro u strukturi dolazaka i noćenja jest to što s dalekih tržišta puno više prometa registriramo sa zapadnog dijela svijeta. Očekujemo da će doći do određene stabilizacije.