Bila je najljepša glumica svog doba, a zbog kneza sve ostavila: Je li njena smrt djelo mafije?

Danas bi obilježila godišnjicu braka s knezom Rainierom III., čije je vjenčanje 1956. godine ostalo upamćeno kao jedno od najvećih u povijesti. Američka glumačka zvijezda Grace Kelly tim je činom postala princeza od Monaka.

No, život nakon vjenčanja bio je daleko od bajke, a njezina priča završila je tragično. Godine 1982. doživjela je moždani udar izgubila je kontrolu nad automobilom i sletjela s ceste. Preminula je dan kasnije u bolnici u 52. godini, ostavivši iza sebe nasljeđe koje i danas fascinira svijet.