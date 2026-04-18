Tisuće Hrvata na prosvjedu, pogledajte njihove transparente: 'Moja mirovina je crkavica'

Prosvjedna povorka više tisuća građana i članova sindikata oko 11.20 sati krenula je Frankopanskom ulicom i Ilicom prema Trgu bana Jelačića gdje će se u 12 sati održati prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine" u organizaciji tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te SUH.

Prosvjednici u hodu svoje nezadovoljstvo pokazuju zviždaljkama, bubnjevima te sindikalnim obilježjima: majicama, kapama, zastavama i transparentima u raznim bojama, a razvili su i zastavu RH.

Poruke na transparentima

Neki od transparenata su: "Stop porezu na siromaštvu", "Moja mirovina je crkavica", "Ako je poskupjelo zašto naš rad nije?", "Gradimo luksuz, živimo akciju i popuste!", "Nemaju svi u Dubrovniku apartmane", "Poslodavci, prekovremeni sati nisu volontiranje!".

Prosvjednici iz svih krajeva Hrvatske, koji su dolazili i autobusima, također poručuju: "Naš rad vrijedi - vrijedi više!", "Sestre zaslužuju više", "Ne tražimo skupocjene satove, broševe, umjetnine, tražimo poštivanje kolektivnog ugovora", "Mi nosimo cement, vi nosite prazna obećanja", "Ako je plaća tajna, onda je očito i sramota", "Ovim tempom jedina povišica koju mogu očekivati je socijalna naknada!".

Najavljeni govori

Okupljanje je počelo u 10 sati na Trgu Republike Hrvatske, kod Hrvatskog narodnog kazališta, a početak prosvjeda na glavnom zagrebačkom trgu zakazan je za 12 sati te bi, kako je najavljeno, trebao trajati oko sati i pol. Osim većih plaća i mirovina, sindikati traže i pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane, da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije te očuvanje životnog standarda i bolji život u Hrvatskoj.

Na prosvjedu će, kako je najavljeno, govoriti predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel, predsjednica Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) Višnja Stanišić, konfederalna tajnica Europske konfederacije sindikata (ETUC) Tea Jarc, predsjednik Nezavisnih hrvatskih sindikata (NHS) Dražen Jović i predsjednica Matice hrvatskih sindikata (MHS) Sanja Šprem.

Zbog sindikalnog prosvjeda na Trgu bana Josipa Jelačića bit će obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda. Tramvajski promet bit će obustavljen Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, kao i Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca, a tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera.

