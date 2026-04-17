Šef sindikata otkrio što se krije iza velikog prosvjeda: 'To je besramna manipulacija i laž!'

Uoči sutrašnjeg sindikalnog prosvjeda za veće mirovine i plaće koji će se održati u Zagrebu, premijer Andrej Plenković je iz Međimurja poručio da će saslušati poruke prosvjednika. Kazao je i da će nastaviti voditi socijalni dijalog i nastojati učiniti sve da ljudi bolje žive.

"Saslušat ćemo poruke i vodit računa o tome da nastavimo raditi na dobrobit rasta gospodarstva odnosno, veće zaposlenosti, niža nezaposlenost, većim plaćama. Ako postoji jedna vlada koja je učinila ogromne iskorake za rast plaća i mirovina, to smo mi. Podsjetit ću 2024. - evo danas je točno dvije godine od parlamentarnih izbora - mi smo tada u programu Za sve izazove jasno rekli da želimo da prosječna plaća do kraja mandata bude 1600 eura. Mi smo sada prošli, čini mi se, 1511 eura, je prosječna plaća u Hrvatskoj.

Rekli smo da bi sveukupna prosječna mirovina trebala biti između 750 i 800 eura. Ona je sa ovim novim dodatkom, dakle godišnji dodatak na mirovine, došla na 741 euro - dakle mi smo nadomak onoga što ostvarujemo.

O sutrašnjem prosvjedu razgovaramo s predsjednikom Saveza samostalnih sindikata Hrvatske. Gospodine Mladen Novosel, dobrodošli.

Čuli ste premijera, kaže, poslušat će Vaše poruke sutra, no podsjeća na značajan rast plaća. Što biste Vi njemu odgovorili i koja je glavna poruka koju šaljete i premijeru i Vladi?

Premijer možda misli na "značajan" rast plaća za one radnike kojima je on direktni poslodavac, znači za radnike državnog i javnog sektora kojima plaća i je tijekom 2024. malo značajnije rasla, negdje oko 20-ak posto, i to samo zato što je bilo četiri ciklusa izbora.

Dobro, rasla je i vama. Ne u tolikom postotku.

Nažalost, u Hrvatskoj radi 850 tisuća radnika u državnom i javnom sektoru i milijun i 120 tisuća radnika u privatnom sektoru. Njima plaća nije ni približno rasla. Dvije trećine tih radnika primaju plaću ili minimalno 1050 eura ili im je ona do 100 eura veća. I tu leži ključni problem, tu leži rješenje tu leži novac i za veće mirovine i za veće plaće.

Ministar obrazovanja kaže da ne vidi razlog za prosvjed, da su plaće u obrazovanju i znanosti od 2016. rasle više od 100 posto, da su plaće prosvjetnih djelatnika i nastavnika u sustavu obrazovanja iznadprosječne u Hrvatskoj.

Mi komuniciramo već više od mjesec dana, o razlozima prosvjeda, o svim zahtjevima. Ministar obrazovanja očito po nalogu predsjednika Vlade jučer komunicirao kao da je to prosvjed samo radnika obrazovanja sutra. Sutra je prosvjed radnika i državnog i javnog i privatnog sektora. Tako da, to što je rasla plaća u obrazovanju, naravno, rasla je na razini cijelog javnog sektora - ono što sam maloprije spominjao.

Naš zahtjev je da, prije svega, sadašnje plaće budu na razini onog prosjeka Europske unije. Naši troškovi života, cijene prehrane, cijene stanovanja, kvadrata stanova, su takve da je to negdje pri vrhu zemalja Europske unije.

Da, ministar je baš jučer rekao da je jednim dijelom upravo povećanje plaća izravno utjecalo i na povećanje stope inflacije. Što biste mu o tome odgovorili?

Apsolutno besramna manipulacija. Inflaciju u Hrvatskoj čine porast cijena - od prehrane do stanovanja, prometa ovih dana, Zavod za statistiku je ovih dana izdao priopćenje. Zbog koga se dižu cijene u Hrvatskoj? Tko je taj tko čini kupovnu moć? Ne hrvatski građani, ne ovi radnici kojima su "podignute plaće" nego preko 21 milijun stranih turista koji dolaze svake godine u Hrvatsku. Njihova kupovna moć je daleko veća, Hrvatska je turistička zemlja, prema njima se ravnaju...

Stručnjaci kažu, kad se poveća plaća, poveća se i potrošnja. Kad se poveća potrošnja, onda se poveća i potražnja.

To je laž, opet vam ponavljam. Radnici sa, a pogotovo umirovljenici koji imaju 612 eura - njih 750 tisuća - što oni mogu sa svojom mirovinom? Što mogu radnici, kad pretvorimo ovih 1050 u neto, sa 800-900 eura? To je istina. A ona manipulacija ide upravo u pravcu kako se ne bi dizale plaće, a cijene neka se dižu i dalje besramno.

Vidite li Vi mjesto u proračunu i novac, otkud se to može uzeti i ima li država novca za to što tražite?

Mi vidimo novac u privatnom sektoru koji sam malo prije spominjao. Kada bi privatni sektor poštivao one kolektivne ugovore - od sektora ugostiteljstva, graditeljstva i nadalje - kada bi državi inspektorat nadgledao i kontrolirao isplatu plaća, kada privatnici i privatni poslodavci ne bi imali obavezu samo isplaćivati minimalne plaće, vjerujte mi da bi u državnom proračunu bilo sasvim dovoljno novca da se umirovljenicima za 200 eura dignu mirovine odmah.

Jer danas u državnom proračunu fali za isplatu mirovina gotovo 40 posto od mjesečnih isplata za mirovinu, a taj novac leži u dobiti hrvatskih poslodavaca kojima je dobit u proteklim godinama za 336 posto porasla. I tu leži rješenje i tu leži novac.

Koliko ljudi očekujete sutra na prosvjedu?

Očekujemo puni trg. Doći će preko 100 autobusa iz cijele Hrvatske, očekujemo naravno veliki odaziv hrvatskih građana i Zagreba i okolice, očekujemo puni trg.

Sutra ćete iznijeti još svoje zahtjeve, dokle ste spremni ići za njihovo ispunjenje?

Apsolutno smo spremni ići do ispunjenja ovih zahtjeva. Dakle, mi smo jasno iskomunicirali, želimo minimalnu plaću 1100 eura u netu, želimo da ona dosegne prosječnu plaću od 2200 eura i želimo da hrvatski umirovljenici imaju prosječnu mirovinu od 1100 eura. Bit će poruke jasno komunicirane sutra, ali ono što je ključno, u ovom trenutku više snaga argumenata ne postoji, sada je potreban argument snage, a on kreće sa sutrašnjim prosvjedom.

Štrajk?

Sve je moguće.