Velike izmjene u voznom redu tramvaja: Zaobilazit će centar, a policija će sve snimati

U subotu 18. travnja je najavljen sindikalni prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine", pa je ZET izvijestio da će od 11 sati do završetka prosvjeda bit obustavljen tramvajski promet Ilicom od Ulice Republike Austrije do Trga bana Josipa Jelačića, Frankopanskom, Jurišićevom, Ulicom Franje Račkog i preko Zrinjevca.

Tramvajske linije 6, 11, 12, 13, 14 i 17 prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 6: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Savski gaj

Linija 11: Črnomerec - Jukićeva - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Kvaternikov trg - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Šubićeva - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska - Vodnikova - Trg žrtava fašizma

Linija 14: Mihaljevac - Draškovićeva - Glavni kolodvor - Savska - Savski gaj

Linija 17: Prečko - Savska - Vodnikova -Trg žrtava fašizma - Borongaj

"Korisnike ljubazno molimo za razumijevanje", napominju iz ZET-a.

Zagrebačka policija je najavila da će u sklopu osiguranja audio-vizualno snimati navedeno javno okupljanje na samom mjestu okupljanja i prilaznim pravcima.

Što traže sindikati?

Podsjetimo, čelnici tri sindikalne središnjice SSSH, NHS i MHS te SUH pozvali su u subotu, 18. travnja u podne sve građane, radnike i studente na sindikalni prosvjed na Trgu bana Jelačića pod nazivom „Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine“ kao i za pravedniju raspodjelu dobiti i niže cijene hrane.

Na konferenciji za novinare na glavnom zagrebačkom trgu, zatražili su da se omogući pristupačnije stanovanje, društvo bez korupcije i sive ekonomije, poručivši kako žele bolji život u Hrvatskoj.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) Mladen Novosel ponovio je zahtjeve za povećanje minimalne plaće na 1100 eura, prosječne na 2200 eura te prosječne mirovine na 1100 eura neto. "Ako se danas na tržištu mogu slobodno formirati cijene, onda i radnici imaju pravo da za svoj rad traže veću cijenu rada zbog povećanih troškova života koji ih svakodnevno pritišću", izjavio je.

Imao je poruku i za Vladu. "Vlada tvrdi da nema novaca, poručujem joj da u 10 godina nisu ni pokušali ubrati novac koji ostaje privatnom sektoru u kojem leži 336 posto dobiti ostvarenih u proteklih nekoliko godina dok plaće u njemu dvije trećine od 950.000 radnika prima minimalnu ili tek nešto višu plaću. Sve ostalo ide kroz sivu zonu ili neoporezive dodatke", ustvrdio je, dodavši da ima prostora za veće plaće i mirovine.

POGLEDAJTE VIDEO: Prosječna plaća od 2200 eura? Novosel: 'To bi bio balans u odnosu na troškove života':