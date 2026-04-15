Sindikati dižu ljude na noge: 'Poziv penzićima koji 15 dana od mirovine kopaju po novčaniku!

Vodstvo sindikalnih središnjica (SSSH, NHS i MHS) i Sindikata umirovljenika Hrvatske (SUH) u srijedu je na konferenciji za novinare najavilo prosvjed u subotu točno u podne na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

Sindikati očekuju veliki odaziv i dolazak stotina autobusa u Zagreb iz cijele zemlje. Ministar rada na to poručuje da je prosvjed demokratsko pravo.

Predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske Mladen Novosel na konferenciji je iznio neke od sindikalnih zahtjeva - minimalnu plaću 1100 eura neto, prosječnu plaću 2200 eura te prosječnu mirovinu od 1100 eura.

"Mi smo u tržišnom gospodarstvu. Tržišno se formiraju sve cijene. U proizvodnji je jasno da je dio troška i rad. Ako danas na tržištu svi mogu formirati svoje cijene, a neki mogu cijene energenata formirati i povećavati na dnevnoj razini, onda valjda imaju i radnici pravo da svoj rad cijene i za svoj rad traže veće plaće, veću cijenu", rekao je Novosel.

Rekao je da Vlada poručuje da nemaju novaca.

Novosel: 'U privatnom sektoru leži novac'

"A ja poručujem Vladi da u svojih deset godina mandata ove Vlade nisu ni pokušali ubrati silan novac koji ostaje na razini privatnog sektora u kojem je zaposleno više od 950.000 radnika. U tom privatnom sektoru leži novac, kroz 336 posto dobiti koju je privatni sektor ostvario u proteklih nekoliko godina. Od 950 tisuća radnika, njih dvije trećine imaju minimalnu plaću ili nešto malo veću od minimalne. Sve ostalo ide kroz sivu zonu ili kroz zone takozvanih neoporezivih davanja".

Ista firma, isti posao - u Austriji duplo veća plaća

Povukao je i paralelu istovjetnog radnog mjesta u Hrvatskoj i Austriji.

"Postavljamo pitanje kako je moguće da jedan recepcionar u hotelu u Istri, kojem je austrijski vlasnik, prima plaću 1150 eura, a za isti takav posao recepcionar u Austriji kod istog tog vlasnika prima 2500 eura. Kako u Austriji može platiti, a u Hrvatskoj ne može platiti? I zato prostora ima za veće plaće", naveo je. Dodao je da trinaesta mirovina i "druge razne kemije" nikad neće podići mirovinu na razinu koju zaslužuju umirovljenici.

"Tražimo od Vlade da ukine onih 10 ratnih godina između 1990. i 2000. godine, kada se radnicima koji su tada radili plaća obračunavala na neto, kada doprinosa gotovo da i nije bilo uplata. Zašto je Vlada 2010. godine ukinula onu odredbu o deset najpovoljnijih godina staža?", upitao je i konstatirao: "Pa zato da bi uštedjeli, da bi danas umirovljenici imali manje mirovine."

Pozvao je građane da se odazovu prosvjedu.

Na konferenciji su iznijeli da je Hrvatska među šest najskupljih zemalja u Europskoj uniji po cijeni hrane, a da 75 posto plaće zaposlenika u javnim službama ide na podmirenje osnovnih životnih troškova.

Sanja Šprem, iz Sindikata hrvatskih učitelja, poručila je: "Ovo je borba za bolju budućnost građana, da svatko može dostojanstveno živjeti od rada, da naši umirovljenici nisu na rubu siromaštva, da ne moraju razmišljati kako kopati po kantama. Sve nas jednog dana u budućnosti čeka upravo umirovljenje i ne možemo dozvoliti, gledajući sada u ovom momentu, da ćemo za 20 godina i mi, kada ćemo biti penzioneri, biti kruha gladni."

Umirovljenici na rubu: 'Ljudi biraju između dvije banane i limuna'

Predsjednica Sindikata umirovljenika, Višnja Stanišić, također je navela: "Pozovem sve penziće koji smatraju da loše žive, koji nakon petnaest dana od mirovine kopaju po novčaniku i gledaju koliko još kuna imaju, one koji odlaze u dućane i onda razmišljaju o tome hoće li kupiti dvije banane ili dva limuna, jer za jedno i drugo nemaju."

Dodala je: "Nećete se ni okrenuti, već ćete doći u mirovinu, a onda ćete zapravo vidjeti kako žive umirovljenici s 30, 35 i 40 godina staža. Zapravo, sve ono što smo radili, kad dođemo u mirovinu, od toga više nemamo ništa. Naša mirovina je toliko mala da jednostavno sebi ne možemo priuštiti jedan normalan život. Zato bi trebali umirovljenici doći tu."

'Dosta kukanja po kućama'

Rekla je da bi uz podršku 50.000-60.000 prosvjednika imala snagu doći pred Vladu: "Dosta je kukanja po kućama, po društvenim mrežama. Nemojte da nam to postane novi naš narodni običaj. Dođite na trg i podržite ovaj prosvjed jer to je zapravo prosvjed istine."

Dražen Jović, NHS-a, također je naveo: "Dvije trećine, odnosno sedamdeset posto naših radnika, ima manju plaću od prosječne plaće. Ukupan trošak rada hrvatskog radnika, a koji košta poslodavca, je 18,4 eura, dok je u Europskoj uniji 35 eura.

Govorili smo da je dobit poslodavaca od 2015. do 2024. porasla s 2,6 milijardi na 9,9 milijardi eura, odnosno 336 posto, dok su plaće u istom razdoblju rasle 72 ili 76 posto, zavisno govorimo li o privatnom sektoru ili o javnoj službi."