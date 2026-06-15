Haljine i štikle - ikonični komadi za najstylish sezonu godine

Dulji dani, zlatni zalasci i temperatura koja konačno poziva na spontane večere, rooftop druženja i vikend bijeg – stiglo je razdoblje godine kada moda postaje laganija, ženstvenija i zabavnija. Upravo u tom moodu želimo outfite stvorene za sve trenutke koji mirišu na ljeto.

Haljine koje prate pokret tijela i štikle koje podižu svaki look idealan su duo za sezonu u kojoj se moda nosi s više samopouzdanja i manje pravila. Bilo da birate minimalistički styling za city šetnju ili glam kombinaciju za večernji izlazak, želite onaj poznati osjećaj ženstvenosti, samouvjerenosti i trendy energije.

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Kolekcija stvorena za sezonu izlazaka, putovanja i spontanih planova

Od pripijenih silueta i romantičnih krojeva do efektnih štikli koje transformiraju svaki styling, kolekcija je stvorena za žene koje vole modu nositi s karakterom. Neutralne nijanse, metalik detalji i chic minimalistički momenti savršeno se uklapaju u estetiku modernog urbanog ljeta.

Foto: Promo

Uvijek drukčija i posebna

Mini haljine za after beach koktele, elegantni modeli za ljetna događanja ili statement štikle koje podižu i najjednostavniji outfit – svaki komad osmišljen je za trenutke koje želimo pamtiti. U prijevodu: jedna haljina, dobre štikle i dovoljno samopouzdanja. Ostalo će odraditi ljeto.

Foto: Promo

Guess i Guess by Marciano kolekcije možete pronaći u Guess i Fashion&Friends trgovinama u Arena Centru Zagreb, Mall of Split i Designer Outletu Croatia, kao i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije.

I ne zaboravite, najbolji ljetni planovi uvijek počinju dobrim outfitom.