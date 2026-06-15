GUESS
Kad bi ljeto imalo dress code, izgledalo bi kao ženstvena GUESS kolekcija. Lagani materijali, ženstveni krojevi i detalji koji privlače pažnju pretvaraju svaki outfit u ljetni statement – bez previše kompliciranja. Prepoznatljiv potpis i ove sezone spaja seksepil, glamur i effortless chic estetiku. Od fluidnih krojeva i naglašenih silueta do denim detalja, animal printa i neutralnih tonova koji pristaju uz svaki sunset outfit.
Haljine i štikle - ikonični komadi za najstylish sezonu godine
Dulji dani, zlatni zalasci i temperatura koja konačno poziva na spontane večere, rooftop druženja i vikend bijeg – stiglo je razdoblje godine kada moda postaje laganija, ženstvenija i zabavnija. Upravo u tom moodu želimo outfite stvorene za sve trenutke koji mirišu na ljeto.
Haljine koje prate pokret tijela i štikle koje podižu svaki look idealan su duo za sezonu u kojoj se moda nosi s više samopouzdanja i manje pravila. Bilo da birate minimalistički styling za city šetnju ili glam kombinaciju za večernji izlazak, želite onaj poznati osjećaj ženstvenosti, samouvjerenosti i trendy energije.
Kolekcija stvorena za sezonu izlazaka, putovanja i spontanih planova
Od pripijenih silueta i romantičnih krojeva do efektnih štikli koje transformiraju svaki styling, kolekcija je stvorena za žene koje vole modu nositi s karakterom. Neutralne nijanse, metalik detalji i chic minimalistički momenti savršeno se uklapaju u estetiku modernog urbanog ljeta.
Uvijek drukčija i posebna
Mini haljine za after beach koktele, elegantni modeli za ljetna događanja ili statement štikle koje podižu i najjednostavniji outfit – svaki komad osmišljen je za trenutke koje želimo pamtiti. U prijevodu: jedna haljina, dobre štikle i dovoljno samopouzdanja. Ostalo će odraditi ljeto.
Guess i Guess by Marciano kolekcije možete pronaći u Guess i Fashion&Friends trgovinama u Arena Centru Zagreb, Mall of Split i Designer Outletu Croatia, kao i online na fashionandfriends.com ili putem mobilne aplikacije.
I ne zaboravite, najbolji ljetni planovi uvijek počinju dobrim outfitom.