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SJEĆANJE NA LEGENDU /

Jakov Jozinović poslao dirljivu poruku uoči spektakla za Olivera: 'Najveći, pjevamo ti u čast'

Jakov Jozinović poslao dirljivu poruku uoči spektakla za Olivera: 'Najveći, pjevamo ti u čast'
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Foto: Marko Seper/PIXSELL

Mladi glazbenik emotivnom se objavom pridružio pripremama za večerašnji koncert "Trag u beskraju"

29.7.2026.
21:56
Hot.hr
Marko Seper/PIXSELL
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Uoči održavanja tradicionalnog i emotivnog spektakla "Trag u beskraju" u Veloj Luci, mladi pjevač Jakov Jozinović (20) dirljivom se gestom prisjetio neprežaljenog glazbenog velikana Olivera Dragojevića. Na svom je Instagram profilu podijelio vizual ovogodišnje manifestacije uz Oliverovu fotografiju, dodavši kratku poruku: "Najveći, večeras pjevamo tebi u čast".

 

Jakov Jozinović poslao dirljivu poruku uoči spektakla za Olivera: 'Najveći, pjevamo ti u čast'
Foto: Screenshot/Instagram

Vrhunac glazbenog spomena na Korčuli

Koncert "Trag u beskraju" predstavlja glavni dio višednevnog programa kojim Vela Luka već godinama, u danima oko godišnjice Oliverova odlaska, slavi trag koji je ostavio. Manifestacija iz godine u godinu okuplja tisuće obožavatelja njegove glazbe te kroz seriju kulturnih i glazbenih događaja čuva uspomenu na voljenog pjevača.

Na pozornici u samom srcu luke, večeras će uz Jozinovića zapjevati neka od drugih imena domaće scene, uključujući Petra Grašu, Zoricu Kondžu, Ninu Badrić te mnoge druge,

Nakon završetka službenog dijela programa i televizijskog prijenosa, noć će se nastaviti uz pjesmu i druženje okupljenih na rivi.

Oliver DragojevićTrag U BeskrajuKorčulaGodišnjica Smrti
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