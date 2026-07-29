Jakov Jozinović poslao dirljivu poruku uoči spektakla za Olivera: 'Najveći, pjevamo ti u čast'

Uoči održavanja tradicionalnog i emotivnog spektakla "Trag u beskraju" u Veloj Luci, mladi pjevač Jakov Jozinović (20) dirljivom se gestom prisjetio neprežaljenog glazbenog velikana Olivera Dragojevića. Na svom je Instagram profilu podijelio vizual ovogodišnje manifestacije uz Oliverovu fotografiju, dodavši kratku poruku: "Najveći, večeras pjevamo tebi u čast".

Foto: Screenshot/Instagram

Vrhunac glazbenog spomena na Korčuli

Koncert "Trag u beskraju" predstavlja glavni dio višednevnog programa kojim Vela Luka već godinama, u danima oko godišnjice Oliverova odlaska, slavi trag koji je ostavio. Manifestacija iz godine u godinu okuplja tisuće obožavatelja njegove glazbe te kroz seriju kulturnih i glazbenih događaja čuva uspomenu na voljenog pjevača.

Na pozornici u samom srcu luke, večeras će uz Jozinovića zapjevati neka od drugih imena domaće scene, uključujući Petra Grašu, Zoricu Kondžu, Ninu Badrić te mnoge druge,

Nakon završetka službenog dijela programa i televizijskog prijenosa, noć će se nastaviti uz pjesmu i druženje okupljenih na rivi.